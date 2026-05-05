Balacera en Indios Verdes Deja un Fallecido y Moviliza a las Autoridades

Un ataque armado en la zona de Indios Verdes, CDMX, resultó en la muerte de un hombre, presuntamente un checador de transporte público. Las autoridades investigan los hechos y han desplegado un operativo para dar con el responsable. El servicio de transporte público opera con normalidad, pero con mayor presencia de seguridad.

Un ataque armado en la zona de Indios Verdes , en la Ciudad de México, desencadenó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia y autoridades de seguridad.

Los primeros informes indican que el incidente tuvo lugar en un área de alta afluencia de personas, específicamente en el paradero donde los usuarios abordan unidades de transporte público. Al llegar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron a un hombre con heridas de bala y solicitaron asistencia médica urgente. Lamentablemente, los paramédicos confirmaron poco después que la víctima había fallecido.

La zona fue rápidamente acordonada para preservar la escena del crimen y permitir el inicio de las investigaciones, con el objetivo de identificar y detener a los responsables del ataque. Testigos presenciales relataron que la víctima, identificada como un supuesto checador de transporte público, se encontraba cerca del paradero cuando un individuo se le acercó y le disparó.

El cuerpo de la víctima permaneció en el lugar mientras los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaban las diligencias correspondientes. La SSC informó que al arribar al lugar, sus elementos localizaron a la persona con heridas visibles producidas por proyectil de arma de fuego, procediendo inmediatamente al acordonamiento del área para proteger la evidencia y restringir el acceso de los usuarios del paradero.

Se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente y se solicitó la intervención de los Servicios Periciales para llevar a cabo las investigaciones necesarias. Se ha iniciado una carpeta de investigación y continúan las labores de resguardo en el lugar del incidente.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades informaron que el servicio en el Metro, Metrobús, Cablebús, Mexibús y diversas rutas de transporte público continúa operando de manera normal, aunque se ha incrementado significativamente la presencia de elementos de seguridad en la zona. Además, se está llevando a cabo un operativo de búsqueda en áreas aledañas, como Insurgentes Norte y la México-Pachuca, con el fin de localizar al presunto responsable del ataque.

Las autoridades están trabajando diligentemente para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, brindando seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. La investigación se centra en determinar el móvil del ataque y establecer la identidad del agresor, así como recabar testimonios de posibles testigos que puedan aportar información relevante al caso.

Se espera que en las próximas horas se tengan nuevos avances en la investigación, que permitan conocer más detalles sobre lo ocurrido y avanzar en la captura del responsable. La SSC ha reforzado la vigilancia en las zonas aledañas al incidente, con el objetivo de prevenir nuevos actos de violencia y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público y los residentes de la zona.

Se insta a la población a colaborar con las autoridades, proporcionando cualquier información que pueda ser útil para la investigación. La seguridad de los ciudadanos es una prioridad para el gobierno de la Ciudad de México, y se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir y combatir la delincuencia. Este incidente ha generado preocupación entre los usuarios del transporte público y los residentes de la zona, quienes exigen a las autoridades mayor seguridad y vigilancia.

Se espera que las investigaciones arrojen resultados pronto y que los responsables sean llevados ante la justicia para que respondan por sus actos. La SSC ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de combatir la delincuencia en todas sus formas. Se insta a la población a mantener la calma y a seguir las recomendaciones de las autoridades





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