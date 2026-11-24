Un fuerte enfrentamiento armado entre militares y civiles en Ahome, Sinaloa, dejó el ejido Los Mochis en estado de alerta tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores.

Una intensa operación de seguridad se desarrolló la noche del lunes en el ejido Los Mochis, perteneciente al municipio de Ahome en el estado de Sinaloa. Este incidente bélico ocurrió inmediatamente después de que autoridades federales ejecutaran la captura de Fausto Isidro Meza Flores, un líder criminal conocido como el Chapo Isidro, en la ciudad de Guasave el viernes pasado.

Detalles del enfrentamiento en Los Mochis

Testigos locales confirmaron que el operativo fue dirigido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). La situación escaló cuando los navales intentaron detener un vehículo que transportaba a hombres armados cerca de las instalaciones de agua potable de la zona. En lugar de rendirse, los ocupantes del vehículo respondieron con agresión armada contra las fuerzas del orden.

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La confrontación desató una persecución dentro de la localidad, obligando a los residentes a refugiarse en sus hogares ante el ruido de las ráfagas de armas de fuego. La violencia en las calles generó un clima de pánico inmediato entre la población civil que se encontraba en las inmediaciones del lugar.

Posiciones oficiales y captura del Chapo Isidro

Las autoridades federales desplegaron puntos de revisión en todos los accesos al ejido Mochis como medida de contención y para evitar la fuga de otros posibles implicados. Hasta el momento, ni la Semar ni las autoridades locales han divulgado un balance exacto de las bajas o detenidos resultantes del choque.

Este despliegue militar se enmarca en la ola de violencia que se desató tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocida como El Chapo Isidro. La captura ocurrió el viernes en Guasave y ha intensificado la tensión en la región, ya que los grupos criminales suelen responder con violencia ante la pérdida de su liderazgo.

Contexto regional y seguridad pública

La situación en Ahome refleja la compleja realidad de seguridad que vive Sinaloa. La captura de líderes criminales de alto perfil frecuentemente provoca disputas territoriales y enfrentamientos entre bandos rivales o entre estos y las fuerzas de seguridad.

Los informes preliminares indican que la Semar mantuvo el control del área durante la noche, aunque la incertidumbre sobre el saldo final del enfrentamiento permanece. Las autoridades han mantenido una estricta reserva sobre los detalles operativos para no comprometer futuras acciones legales o de seguridad.

Siguientes pasos en la investigación

Se espera que las investigaciones posteriores revelen la identidad exacta de los civiles armados que participaron en el tiroteo y su posible vinculación con organizaciones criminales específicas. La falta de información oficial sobre las bajas sugiere que las autoridades priorizan la estabilidad operativa sobre la difusión inmediata de datos.

Mientras tanto, el ejido Los Mochis y sus alrededores permanecen bajo vigilancia estrecha. La presencia militar continua busca restablecer la calma y prevenir represalias adicionales en medio de la incertidumbre generada por la reciente captura de uno de los criminales más buscados en la región.