Balas con Remitente: cómo el tráfico de armas de EU a México alimenta la violencia

El libro Balas con Remitente analiza el tráfico de armas de uso militar desde Estados Unidos a México y su impacto en la violencia. Autores y especialistas destacan que este fenómeno es un problema bilateral que exige soluciones estructurales.

El libro Balas con Remitente. El tráfico de armas de Estados Unidos a México, presentado en un encuentro con activistas, académicos y periodistas, analiza cómo miles de armas compradas legalmente en Estados Unidos terminan en manos del crimen organizado en México.

El fenómeno ha agravado la crisis de violencia en México y la de salud pública en Estados Unidos. En la presentación, el periodista Fernando Coca Meneses, el activista John Lindsay-Poland y la jurista Leticia Bonifaz reflexionaron sobre las implicaciones políticas, sociales y jurídicas de este flujo ilegal. Según el texto, Balas con Remitente documenta las rutas del tráfico, las debilidades regulatorias y el impacto en la seguridad pública y las relaciones bilaterales.

Fernando Coca afirmó que cada arma que cruza la frontera representa una cadena de responsabilidad, vinculada también al tráfico de fentanilo. Destacó que, aunque el tema de la droga ocupará espacio en las campañas electorales en Estados Unidos, se omitirá el debate sobre el tráfico de armas desde ese país a México.

Coca recordó las demandas del gobierno mexicano contra fabricantes de armas durante la gestión de Marcelo Ebrard como canciller, que llegaron incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Leticia Bonifaz, investigadora de la UNAM, explicó que esas demandas crearon un precedente jurídico en Estados Unidos, marcando una brecha en la jurisprudencia que abre caminos para futuras acciones legales.

Por su parte, John Lindsay-Poland enfatizó la necesidad de abordar el tráfico de armas de manera estructural, dado el tamaño del mercado, aunque proyectos legislativos buscar reducir ventas de armas de alto poder aún no avanzan en el Congreso estadounidense. Los tres ponentes coincidieron en que se trata de un problema bilateral: en México, con violencia y muertes por disparos, y en Estados Unidos, con aumento de sobredosis entre jóvenes





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