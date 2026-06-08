Balotaje en Perú: Fujimori y Castillo empatados técnicamente en conteo rápido

En el balotaje presidencial de Perú, Keiko Fujimori y Pedro Castillo aparecen empatados técnicamente según un conteo rápido de la ONPE, con un margen de error del 1.9%. Ambos candidatos llaman a defender la voluntad popular mientras se escrutan todas las actas. La elección define al gobernante para el periodo 2026-2031 en un país polarizado por la corrupción, la delincuencia y el legado de los gobiernos anteriores.

Keiko Fujimori lideraba levemente los resultados con el 52.549% de los sufragios, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ), mientras que Pedro Castillo , del partido Perú Libre, obtenía el 47.451% con el 52.549% de las mesas escrutadas.

El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó a la prensa que los resultados oficiales serán conocidos progresivamente. El resultado final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios. Fujimori, candidata más votada en Lima y otras ciudades del país, concentraba sus apoyos en las zonas urbanas, mientras que Castillo lo hacía en las regiones rurales.

Un representante de la ONPE, que lee las actas de escrutinio de una mesa electoral luego que se han terminado de contar los votos, indicó que hay un margen de error de 1.9 puntos porcentuales en el conteo rápido que utilizó mil 37 actas electorales de Perú y el extranjero. En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno por apenas 40 mil votos respecto a Castillo en 2021.

Más de 27.3 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de gobierno de diferentes fuerzas políticas. Castillo, en el centro histórico de Lima, aseguró ante sus seguidores que este es el momento de la defensa del voto, por lo que pidió a sus delegados exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo.

El candidato de Perú Libre ha reivindicado la defensa de los pueblos originarios y los más pobres, afirmando que busca recuperar el gobierno para el pueblo, en referencia a su experiencia como presidente entre 2021 y 2022, pues considera que las élites políticas y económicas, con Fujimori a la cabeza, le impidieron gobernar. Fujimori, por su parte, mantuvo una postura de cautela y aceptó el empate técnico mostrado por las proyecciones, a la vez que anticipó que aceptará los resultados electorales, al contrario de 2021, cuando denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude.

Serán días largos hasta conocer el resultado final. Además, la heredera política del expresidente Alberto Fujimori, cuyo legado reivindicó por completo en esta campaña electoral, reiteró que el trabajo de los delegados de su formación, que según sus palabras llegan a miles, es doblemente importante pues deben contar una a una las actas para respetar la voluntad popular. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido, añadió.

La excongresista Fujimori busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la delincuencia, que ha avanzado en el último quinquenio, en especial las extorsiones, que se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado. En la primera vuelta, ninguno de los dos candidatos logró más del 50% de los votos, por lo que se enfrentan en un balotaje. Fujimori sumó 17.18% mientras Castillo obtuvo 12.03% en esa ocasión.

Sondeos de fines de mayo dieron a ambos un elevado nivel de rechazo. Magali Quiquia, de 44 años y que vendía un tradicional plato peruano llamado pachamanca en las afueras de un colegio en Lima, dijo que votó por Castillo porque cree que luchará contra la corrupción, teniendo tantos congresistas, comentó mientras servía un plato a un cliente.

Los cuestionamientos a Fujimori apuntan al legado de corrupción del gobierno de su padre, mientras los cuestionamientos a Castillo apuntan al temor de su alianza con el régimen de Nicolás Maduro y su percepción como corrupto y caótico. En la breve gestión de 16 meses de Castillo hubo más de 20 denuncias por corrupción, así como intentos de disolver el Congreso y de remodelar el aparato estatal para impulsar cambios constitucionales en materia de minerales, regalías, estabilidad contractual e intervención estatal





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