Banco Azteca y Grupo Salinas donan más de 4 millones de pesos a Cruz Roja Mexicana

Donación recaudada mediante aportaciones voluntarias de empleados, clientes y colaboradores de Banco Azteca y Grupo Salinas busca reforzar la capacidad operativa de la Cruz Roja Mexicana, institución con 116 años de experiencia en auxilio humanitario.

Banco Azteca y Grupo Salinas hicieron entrega simbólica de una donación superior a los cuatro millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana . Los recursos, recolectados gracias a las aportaciones voluntarias de empleados, clientes y colaboradores del banco y del grupo empresarial, estarán destinados a fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de esta organización humanitaria, que durante más de un siglo ha brindado apoyo en emergencias y situaciones de vulnerabilidad en todo el territorio nacional.

El acto se realizó el pasado nueve de junio en la sede central de la Cruz Roja Mexicana, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, con la asistencia de directivos de ambas instituciones, quienes subrayaron la importancia de la alianza estratégica que desde hace años suma esfuerzos para ampliar el impacto de la ayuda humanitaria en el país. Entre los asistentes estuvieron Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros; Adriana de la Puente, directora de Responsabilidad Social de Grupo Salinas; Alejandro Muguerza, director nacional de Movilización de Recursos de la Cruz Roja Mexicana; Antonio Domínguez, director de Fundación Azteca, y Alejandro Valenzuela, representante de la iniciativa privada.

Durante su intervención, Adriana de la Puente compartió su experiencia personal como voluntaria de la Cruz Roja y enfatizó el papel crucial de la labor altruista de los colaboradores, clientes y proveedores que hicieron posible esta aportación. Por su parte, Alejandro Valenzuela agradeció el respaldo del empresario Ricardo Salinas Pliego a esta causa y destacó la confianza y credibilidad que la Cruz Roja ha construido a lo largo de sus 116 años de existencia, lo que la convierte en un referente de solidaridad para los mexicanos.

Señaló que en momentos de emergencia, la población mexicana demuestra su carácter solidario, y la Cruz Roja ha estado siempre presente para canalizar esa ayuda. En representación de la Cruz Roja, Alejandro Muguerza reconoció el compromiso institucional de Banco Azteca y Fundación Azteca, que no solo se limita a lo económico, sino que incluye también la donación de 50 sillas de ruedas como parte de su programa de movilidad incluyente.

Con este gesto, ambas instituciones reafirman su compromiso con las causas sociales y el fortalecimiento del vínculo de colaboración con la Cruz Roja Mexicana, organismo que año con año responde a incontables situaciones de desastre y necesidad en todo el país. El evento concluyó con un llamado a continuar sumando voluntades para extender la red de apoyo humanitaria, demostrando que la unión entre el sector empresarial y la sociedad civil puede generar un impacto significativo en la vida de quienes más lo necesitan





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