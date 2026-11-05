Banco de Inglaterra eleva tipos al 4% por conflicto EE.UU. e Irán

El Banco de Inglaterra sube los tipos al 4% por inflación y tensión geopolítica. Advierte de más subidas si persiste el conflicto en Oriente Medio y el precio del petróleo.

El Banco de Inglaterra elevó sus tipos de interés por primera vez en más de tres años, situándolos en el 4%. Esta decisión, anunciada el jueves, responde a la presión inflacionaria derivada de los altos precios energéticos y la incertidumbre geopolítica. El organismo central advirtió que probablemente habrá al menos otro incremento si continúa el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Decisión del Comité de Política Monetaria

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, lideró la votación por 8 a 1 a favor de la subida. Este resultado representa un revés para el nuevo primer ministro, que esperaba un enfoque más cauteloso. La única discrepancia no vino de quienes querían mantener los tipos sin cambios, sino de Catherine Mann, quien propugnaba un aumento mayor hasta el 4.25 por ciento.

Also read Irán advierte que ningún país se beneficiará de la guerra en Oriente Medio

Mann argumentó que el banco central había tardado demasiado en tranquilizar a los mercados sobre su capacidad para controlar la inflación. Ella expresó preocupación por riesgos inflacionarios no lineales tras ver cómo los precios al consumidor subieron al 3.5% en septiembre. Este nivel se considera un posible detonante de una pérdida de confianza en las instituciones financieras.

Impacto Geopolítico en la Inflación

La entidad explicó que la magnitud de las presiones inflacionarias exigía elevar los tipos ahora, aunque la inflación aún no se ha acelerado fuera de los sectores afectados por la energía. Bailey señaló que la subida de hoy no debe interpretarse como el inicio de una larga serie inevitable, pero aclaró que, sin una resolución en Oriente Medio, es improbable que sea la última.

Los mercados financieros habían descontado casi con certeza una subida este mes, pero también preveían tres incrementos adicionales de un cuarto de punto para 2027. Bailey sostuvo que esta diferencia refleja riesgos de bajo impacto pero gran consecuencia, frente al escenario más probable considerado por los economistas. Esta postura sugiere un endurecimiento monetario menos agresivo de lo que algunos inversionistas anticipaban.

Expectativas de Crecimiento y Salarios

El Banco de Inglaterra revisó al alza sus expectativas de crecimiento para este año al 1.6% y para el próximo al 1.3%. Esta cifra es notablemente superior a la pronosticada por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Gobierno. El organismo atribuye parte de esta fortaleza al gasto en inteligencia artificial y a un impulso temporal del presupuesto presentado por el ministro John Healey.

No obstante, las perspectivas de inflación son preocupantes. Se prevé que la inflación alcance un máximo promedio del 4.8% en el segundo trimestre del próximo año. En un escenario adverso, con petróleo en 130 dólares por barril, la inflación llegaría al 6.2% en el tercer trimestre de 2027. En el caso central, no se espera que vuelva al objetivo del 2% hasta el tercer trimestre de 2028.

Posiciones Internas y Futuro Monetario

La vicegobernadora Clare Lombardelli y el economista jefe Huw Pill hablaron de la necesidad de un mayor endurecimiento y alzas adicionales. Por otro lado, los miembros Swati Dhingra y Alan Taylor requieren indicios más sólidos de efectos de segunda ronda antes de apoyar más subidas. Bailey indicó que, si no hay novedades que atenúen los riesgos, ve argumentos a favor de una nueva subida de tasas.

El informe final destaca que, descontados la inflación y los impuestos, se prevé que los ingresos laborales de los hogares británicos caigan tanto este año como el próximo. Esta disminución del poder adquisitivo se sumará a los desafíos económicos que enfrenta el país mientras navega por la compleja situación internacional y las decisiones de política monetaria interna.