Banco de la República mantiene tasa de interés en 12.25% frente a expectativas del mercado

El Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de referencia en 12.25%. Esta medida sorprendió a los analistas que preveían un incremento de 25 puntos básicos.

El Banco de la República de Colombia anunció este miércoles que mantuvo inalterada la tasa de interés de referencia en 12.25%. Esta decisión fue adoptada por la Junta Directiva del emisor monetario mediante una votación en la que prevaleció la postura de estabilidad. El resultado de la votación fue de cuatro miembros a favor de no modificar la tasa frente a tres que optaron por un incremento de 25 puntos básicos. Esta resolución representa un cambio significativo respecto a las expectativas generalizadas del sector financiero, que anticipaban un endurecimiento de la política monetaria para ese período específico.

División en la Junta Directiva

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, detalló los matices de la votación que determinó el rumbo actual de la política monetaria nacional. Según explicó Villar, cuatro codirectores votaron a favor de mantener la tasa inalterada, mientras que tres miembros apoyaron un aumento de 25 puntos base. Un aspecto crucial de este escenario fue la modificación de criterio de dos miembros que, en la reunión del mes previo, habían solicitado un incremento en la tasa de interés. En esta ocasión, estos dos miembros cambiaron su voto y optaron por una postura de estabilidad, lo que fue determinante para el resultado final. Esta dinámica refleja la incertidumbre y la complejidad en la evaluación de los datos económicos recientes.

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Analistas sorprendidos por la decisión

La decisión de mantener la tasa sin cambios tomó por completo por sorpresa al mercado financiero, que había calculado un escenario muy diferente. Las expectativas previas apuntaban consistentemente a un aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés de Colombia. De hecho, si se hubiera aplicado ese incremento, la tasa habría llegado hasta un 12.50 por ciento. Según la última Encuesta de Expectativas realizada por Citigroup, 13 de los 21 analistas consultados preveían un aumento de 25 puntos básicos. Los ocho restantes, que constituían la minoría en las proyecciones, esperaban que la tasa se mantuviera sin cambios. Esta divergencia evidencia la falta de consenso previo sobre el rumbo inmediato de la economía nacional.

Inflación y riesgos climáticos

Al justificar la decisión, la Junta Directiva consideró diversos factores macroeconómicos que afectan la estabilidad de precios en el país. La inflación repuntó levemente y se ubicó en 6.03 por ciento, una cifra que resulta ligeramente por debajo de lo esperado por los expertos. Asimismo, la inflación básica mostró una tendencia a la baja, reduciéndose de 6.1 por ciento a 6 por ciento en el último registro. Sin embargo, el banco central resaltó que el fenómeno climático de El Niño constituye un riesgo al alza importante para las sendas de precios de alimentos y regulados. Este factor climático podría ejercer presión adicional sobre los índices inflacionarios en los próximos meses, complicando el entorno económico.

Proyecciones y contexto histórico

Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2026 aumentaron levemente a 6.9 por ciento, según señaló Leonardo Villar. Para un horizonte de dos años, las proyecciones permanecieron estables en un 4 por ciento, lo que sugiere una visión a mediano plazo de control de precios. Es importante contextualizar esta decisión dentro de la evolución reciente de la política monetaria. En enero de este año, la tasa de interés se ubicaba en 9.25 por ciento, por lo que acumula un incremento de 300 puntos básicos en lo corrido del año 2026. Este historial de subas refleja la respuesta del banco central a las presiones inflacionarias previas, aunque la pausa actual indica una evaluación cuidadosa de los datos emergentes y los riesgos futuros.