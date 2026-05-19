Banco de México pone a disposición del canje de las piezas conmemorativas del Mundial 2026

Desde el 14 de mayo, Banco de México puso a disposición del público el canje de los cuatro diseños de las piezas de 20 pesos en sus ventanillas. Las monedas bimetálicas de cuño corriente y las monedas de metales finos, de las cuales se van a vender 10 unidades por cada diseño, constan de un valor facial de 20 pesos y de 25 pesos para las monedas de oro y de 10 pesos para las de plata.

Desde el 14 de mayo, Banco de México puso a disposición del público el canje de los cuatro diseños de las piezas de 20 pesos en sus ventanillas.

Durante el lanzamiento de estas piezas conmemorativas, de las cuales se van a vender 10 unidades por cada diseño, según su disponibilidad, de acuerdo con lo publicado en sus redes sociales. Las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y valor facial de 20 pesos y las monedas de metales finos tienen forma circular, con un valor facial de 25 pesos para las de oro y de 10 pesos para las de plata.

El cambio se atiende en días hábiles bancarios de 9:00 a 13:00 horas en la Calzada Legaria número 691, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo. CP 11500, CDM





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