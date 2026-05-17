Banco del Bienestar y SUPERISSSTE anuncian campaña de descuentos para adultos mayores y beneficiarios de la Pensión Bienestar

Entre los sectores que podrán aprovechar el beneficio se encuentran adultos mayores inscritos en la Pensión para el Bienestar, dado que sus apoyos económicos son depositados precisamente en tarjetas del Banco del Bienestar. Esto permitirá que las personas beneficiarias utilicen la misma cuenta donde reciben su pensión para acceder a promociones especiales al momento de realizar sus compras.

Las autoridades del Banco del Bienestar confirmaron el lanzamiento de una nueva campaña de descuentos destinada a millones de usuarias de sus tarjetas, incluyendo adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar .

La iniciativa, denominada 'Paga y Ahorra', se anunció en conjunto con las tiendas SUPERISSSTE y ofrecerá descuentos especiales en productos participantes durante mayo de 2026. De acuerdo con información difundida por ambas instituciones, las personas que paguen sus compras con la tarjeta del Banco del Bienestar recibirán hasta un 10 por ciento de descuento en más de 3.500 productos en las tiendas SUPERISSSTE en todo el país.

El objetivo es apoyar la economía familiar y ampliar las opciones de ahorro para millones de mexicanos





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