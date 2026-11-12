Bancos cerrarán lunes 16 noviembre por Aniversario Revolución Mexicana

La CNBV declara día inhábil el 16 de noviembre por el aniversario de la Revolución. Conoce qué sucursales de ABM operan y las alternativas para tus finanzas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha emitido una disposición oficial que declara el 16 de noviembre como día inhábil para el sector financiero. Esta medida responde a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, evento histórico que corresponde al 20 de noviembre pero que se traslada al tercer lunes del mes para su descanso laboral obligatorio.

Como consecuencia de esta determinación oficial, la mayoría de las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones presenciales durante el lunes. Los ciudadanos deben anticipar esta interrupción para planificar pagos, retiros y trámites que requieran la asistencia física a una sucursal o el uso de ventanillas durante este día.

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Operación Limitada de Sucursales Selectas

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha publicado un comunicado detallado que identifica exactamente cuáles entidades mantendrán sus puertas abiertas al público. A pesar de ser un día festivo nacional, las sucursales de los bancos miembros de esta asociación que se encuentran en la lista oficial operarán bajo sus horarios tradicionales de atención habitual.

Es fundamental que los usuarios verifiquen si su banco se encuentra en esta lista de excepciones antes de desplazarse a una oficina. La ABM enfatiza que estas sucursales específicas seguirán la rutina normal de apertura y cierre, asegurando un servicio básico para aquellos clientes que no puedan posponer sus gestiones urgentes hasta el día hábil siguiente.

Alternativas Digitales y Automatización Financiera

Para quienes necesiten realizar operaciones financieras urgentes, la ABM recuerda que los cajeros automáticos estarán disponibles durante este 16 de noviembre. La infraestructura de automatización permite a los clientes retirar efectivo, consultar saldos y realizar transferencias básicas sin necesidad de interactuar con personal bancario presencial.

Además de la disponibilidad de los cajeros, la banca digital y la banca telefónica continúan operando las 24 horas del día. Este servicio ininterrumpido está disponible los 365 días del año, lo que garantiza que la mayoría de las transacciones no presenciales, como pagos de servicios y transferencias, no se vean afectadas por el cierre de las oficinas físicas.

Impacto en Fechas Límites de Pagos

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece un protocolo claro para situaciones donde una fecha límite de pago coincide con un día inhábil. En este escenario específico, la normativa permite y autoriza que el pago pueda efectuarse al día hábil siguiente sin penalizaciones ni cargos adicionales por retraso.

Esta protección legal asegura que los consumidores no sufran consecuencias negativas en su historial crediticio o incurran en multas debido al cierre administrativo del sector bancario por una fecha festiva nacional. Los usuarios deben verificar sus vencimientos y realizar los pagos correspondientes tan pronto como el sistema financiero reanude sus operaciones normales tras el descanso del lunes.