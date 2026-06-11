Bancos en la CDMX operarán normalmente durante la inauguración del Mundial 2026

La Asociación de Bancos de México (ABM) aclaró que los bancos en la Ciudad de México operarán de manera normal durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, ya que su servicio es prioritario y la banca en su conjunto es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional.

Luego del decreto del Gobierno Federal para la suspensión de clases y actividades de dependencias públicas, así como el llamado a las empresas para implementar home office para los trabajadores en la Ciudad de México para el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026 , quedó la duda si los bancos abrirán o no. Por lo que la Asociación de Bancos de México (ABM) explicó si las sucursales bancarias cerrarán u operarán de manera normal este jueves.

¿LOS BANCOS CIERRAN EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL? De acuerdo con la ABM, los bancos en la CDMX operarán de manera normal durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, ya que su servicio es prioritario y la banca en su conjunto es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional, como lo señaló la asociación en un comunicado.

’La prestación de los servicios que ofrece a los usuarios de los servicios financieros y público en general en sucursales, se brindarán en los horarios que cada institución bancaria establece en lo particular’, detalló ABM. Aunque la Asociación de Bancos de México detalló que cada banco y sucursal establecerá los horarios para ofrecer sus servicios financieros, conservado su esquema operativo regular y sin ajustes por el evento deportivo





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