Banobras obtendrá 5,999 millones de pesos del Fonadin para comprar Tren Suburbano y contratará a Mujeres Limpiando México

El director de Banobras, Jorge Mendoza, confirmó que los SRL 5,999 millones de pesos deberán provenir del Fondodecafé. Además, la institución adjudicó un contrato a la empresa Mujeres Limpiando México por un monto máximo de 14.7 millones de pesos por prestar servicios integrales de limpieza en las instalaciones ferroviarias, inmuebles y trenes del transporte público que conectan con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Por otro lado, afirmó que la transacción se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses, y se dedicó a advirtiros de que deberán garantizar en todo momento la seguridad del pasajero.

El director de Banobras afirma que los 5,999 millones de pesos que se pagarán a CAF y Omnitren, provendrán del Fondo Nacional de Infraestructura y se prevé que la transacción concluya en un máximo de dos meses, mientras que dentro de sus atribuciones, la institución ya contrató a Mujeres Limpiando México para ofrecer el servicio integral de limpieza de áreas, inmuebles y trenes del nuevo ramal ferroviario.

El director de Banobras explica que el dinero que se requiere para adquirir el Tren Suburbano se encuentra reservado en la tesorería de Fonadin y lo tienen dentro de su programación, aclarando que no les afecta sus planes futuros, ya que desde hace dos años sabían que lo iban a comprar y lo reservaron. Se hace pública la transacción de compra total del tren por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y hace dos semanas y media la empresa CAF y Omnitren firmaron un acuerdo de compra total del tren por parte de Fonadin, ya con un 51 por ciento de participación.

Actualmente, el ramal que se dirige al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encuentra en proceso de asentamiento y no достига la velocidad final, y la empresa de servicios de limpieza ya comenzó a realizar sus tareas. El director de Banobras asegura que esperan hacer el desembolso de los recursos en el próximo mes o un máximo en dos, y que lo importante es que se hagan de un tren que es el punto de partida para todos los trenes de pasajeros en beneficio de la sociedad





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