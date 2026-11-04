Banorte crece 13% en captación pese a cambios fiscales en IPAB

Grupo Financiero Banorte reporta crecimiento del 13% en captación y 20% en utilidad neta durante el tercer trimestre de 2026, compensando impactos fiscales.

El Grupo Financiero Banorte registró un incremento anual del 13% en su captación tradicional y un aumento del 11% en su cartera de crédito durante el tercer trimestre de 2026. Este desempeño positivo se mantuvo a pesar del impacto negativo generado por la eliminación de la deducibilidad de las cuotas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ( IPAB) y el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a los seguros.

Mecanismo de Compensación Fiscal

La institución logró absorber el costo fiscal mediante el crecimiento generalizado de sus carteras y el buen desempeño de sus negocios de banca, administradoras de fondos para el retiro (afores), pensiones y seguros. La captación tradicional alcanzó la cifra de 1 billón 244,632 millones de pesos, mientras que la cartera de crédito sumó 1 billón 333,332 millones. Esta diversificación operativa permitió mitigar los efectos de las nuevas regulaciones tributarias.

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La utilidad neta trimestral experimentó un aumento del 20% anual, situándose en 15,658 millones de pesos. Por segmentos específicos, la cartera de gobierno avanzó un 14%, la comercial creció un 13%, la corporativa aumentó un 11% y la de consumo registró un avance del 9%. Estos resultados posicionan al grupo con una perspectiva de crecimiento cercana al doble dígito al cierre del año 2026.

Posiciones de Directivos y Estrategia

Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, afirmó que la no deducibilidad de las cuotas del IPAB representa una condición uniforme para todas las instituciones financieras. Señaló que todos los participantes del mercado están pagando lo mismo y han enfrentado el mismo incremento de costos. Aclaró que, aunque el cambio les afectó, lograron compensarlo con el rendimiento de otras áreas de negocio.

Respecto a las expectativas para el resto del año, Ramírez Miguel indicó que el crecimiento podría ser muy cercano al doble dígito, oscilando ligeramente por arriba o por abajo de esa marca. El directivo también mencionó que el banco lanzó una campaña promocional para sortear 75 camionetas entre los clientes que abran una cuenta participante o incrementen su saldo en al menos 10,000 pesos.

Impacto Regulatorio y Futuro Crediticio

Frente a los cambios fiscales previstos para 2027, el banco está analizando qué empresas y segmentos podrían verse más afectados por las nuevas reglas. El objetivo es evaluar la capacidad crediticia de cada cliente y acompañarlos durante el proceso de adaptación. Ramírez Miguel destacó que la tarea importante consiste en identificar a los clientes más vulnerables para ofrecerles soporte adecuado según las nuevas normativas.

La institución aclaró que el Paquete Económico de 2027 no incluye una reforma fiscal estructural. Una discusión más amplia sobre modificaciones tributarias podría darse únicamente durante la preparación del Paquete Económico de 2028. Esta claridad regulatoria permite al grupo mantener su estrategia de crecimiento sin incertidumbre inmediata sobre cambios drásticos en la estructura impositiva nacional.

Gestión de Fondos para el Retiro

Fernando Solís Soberón, director general de Afore y Pensiones, informó que Banorte obtuvo la licitación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esta adjudicación permite a la institución llevar la administración contable y operativa de las cuentas de trabajadores que aún no han elegido una administradora de fondos para el retiro. Aunque los recursos permanecerán bajo la gestión del Banco de México, la operación facilitará el contacto directo con los titulares.

Solís Soberón explicó que la institución podrá ofrecer asesoría, atención personalizada y herramientas para mejorar la planeación del retiro de estos trabajadores. Además, promoverá el ahorro voluntario y buscará incorporar formalmente a estos usuarios en Afore XXI Banorte. El directivo señaló que esto permitirá a los trabajadores obtener mejores rendimientos y un servicio más personalizado.

El ejecutivo añadió que el incremento gradual de las aportaciones patronales, derivado de las reformas al sistema de pensiones, favorecerá la acumulación de recursos. Esto mejorará la tasa de reemplazo al momento de la jubilación. La estrategia busca convertir a estos trabajadores en clientes activos, proporcionándoles mayor información para gestionar su planeación financiera a largo plazo.