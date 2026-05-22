Banorte reduce proyección de crecimiento en 2026; prevé recuperación gradual en región

El banco privado Banorte bajó a 1.4% su pronóstico de crecimiento para 2026, luego de una caída trimestral del 0.6% en el primero y un panorama internacional afectado por la desaceleración de varios países de la región. En lo que resta del año, el banco prevé recuperaciones en las actividades económicas y una moderada expansión de la inversión para 2026.

Banorte baja a 1.4% su pronóstico de crecimiento para 2026; prevé recuperación gradual de la economía en 2026, luego de un arranque de año más débil de lo previsto y ante un entorno internacional marcado porwnez que afecta a varios países de la región.

El Banco de México ha informado que el país registró una caída trimestral de 0.6% en el primer trimestre del año, aunque en su comparación anual mostró un avance de 0.2 por ciento. La actividad industrial cayó 1.0% trimestral, afectada principalmente por la construcción, que retrocedió 2.2%, mientras que las manufacturas disminuyeron 0.8 por ciento. En contraste, actividades gubernamentales y comercio al mayoreo reportaron avances durante el periodo.en los próximos trimestres apoyada tanto por factores internos como externos.

Entre los elementos que podrían impulsar la actividad económica destacó una mejora en el, incremento en el consumo y nuevos proyectos de infraestructura y conectividad en las ciudades sede. También prevé un impulso derivado de proyectos contemplados dentro del plan federal de inversión





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