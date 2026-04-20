Banxico asegura que la inflación es temporal y descarta riesgos generalizados en la economía

El subgobernador del Banco de México aclara que los repuntes inflacionarios son específicos y no reflejan una tendencia estructural, destacando un crecimiento moderado y riesgos externos controlados.

El subgobernador del Banco de México ha ofrecido una visión detallada sobre la actual coyuntura inflacionaria que atraviesa el país, enfatizando que los recientes repuntes en los índices de precios deben interpretarse como fenómenos temporales y focalizados, más que como una tendencia alcista estructural o generalizada en la economía nacional.

Durante su participación en las reuniones de primavera, el funcionario explicó que el comportamiento de los indicadores actuales se produce bajo condiciones macroeconómicas muy específicas. En este sentido, aclaró que las presiones detectadas en ciertos sectores no se están trasladando de manera uniforme ni directa a los costos de la gasolina, desestimando así temores sobre un impacto inflacionario masivo en los energéticos. Según el análisis compartido por Banxico, el componente de las mercancías, al excluir aquellos elementos que han sufrido actualizaciones de carácter fiscal, se ha mantenido en niveles de estabilidad satisfactorios para las metas institucionales. No obstante, el panorama presenta matices que requieren atención. El subgobernador reconoció que los servicios vinculados a la alimentación han mostrado una persistencia preocupante, lo que explica gran parte de la variabilidad observada recientemente. Por ello, insistió en que los movimientos al alza no deben alarmar a la población, ya que responden a choques de oferta específicos en alimentos y no a un sobrecalentamiento de la demanda agregada. En cuanto a la actividad económica, el banco central prevé un ritmo de crecimiento ligeramente superior al registrado durante el ejercicio anterior, manteniendo una trayectoria moderada y estable. Esta proyección se sustenta en la resiliencia interna, aunque el funcionario subrayó que el entorno global exige cautela ante diversos factores de riesgo que podrían afectar el desempeño previsto para los próximos trimestres del año. Dentro de los riesgos a la baja que el Banco de México vigila con minuciosidad, se encuentra la creciente incertidumbre relacionada con el entorno de las políticas comerciales a nivel internacional, que podrían alterar las cadenas de suministro. Asimismo, existe la posibilidad de que el crecimiento económico de Estados Unidos se sitúe por debajo de las expectativas actuales, lo cual impactaría indirectamente en el dinamismo de la exportación mexicana. Por otro lado, también se identificaron factores positivos que podrían impulsar un mejor desempeño, como una eventual expansión económica estadounidense más vigorosa de lo esperado, la consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura y el aprovechamiento de la relocalización industrial. En conclusión, la autoridad monetaria se mantiene vigilante para garantizar que la estabilidad de los precios no se vea comprometida, ajustando sus análisis a la evolución de los mercados tanto nacionales como internacionales para asegurar un desarrollo económico equilibrado





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