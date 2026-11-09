Banxico recorta tasa: el peso mexicano se mantiene por encima de 18 por dólar

El peso mexicano cotiza en 18.63 ante el recorte inesperado de Banxico. Los analistas advierten que la falta de diferencial de rendimientos mantiene la presión cambiaria.

La moneda mexicana se ha mantenido flotando por encima de las dieciocho unidades por el billete verde, registrando una leve apreciación que puso fin a una racha negativa de ocho semanas consecutivas frente al dólar estadounidense. En la madrugada del lunes, el tipo de cambio internacional marcó una cotización de 18.63 pesos por cada divisa americana, consolidando un nivel que refleja la incertidumbre generada por las recientes decisiones de política monetaria local.

Impacto del Recorte Inesperado de Banxico

El Banco de México (Banxico) ejecutó un recorte sorpresivo de su tasa clave de interés la semana anterior, una medida que ha moderado el optimismo inicial generado por los resultados electorales en Estados Unidos. Esta acción de la autoridad monetaria reavivó las preocupaciones sobre una posible reducción del diferencial de rendimientos, el cual ha sido fundamental para sustentar la fortaleza histórica del peso local frente al dólar.

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Los analistas del mercado financiero evalúan con cautela el comportamiento de la divisa nacional, considerando que la victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses había mejorado el apetito por el riesgo y favorecido a los activos de los mercados emergentes. Sin embargo, la decisión de Banxico actúa como un contrapeso que limita las ganancias potenciales del peso, al disminuir el atractivo de las operaciones de carry trade que por años han apoyado la moneda local.

Posiciones de los Analistas y Contexto Económico

La decisión de bajar las tasas de interés ha sido cuestionada por diversos expertos en economía, quienes argumentan que la medida llega en un momento inoportuno. La actividad económica del país ha mostrado un desempeño superior a lo esperado recientemente, lo que contradice la necesidad de estímulo monetario. Además, la inflación se encuentra actualmente en la parte alta del rango objetivo establecido oficialmente, lo que sugiere que la restricción debería mantenerse o intensificarse.

La consultoría financiera CopKapital ha señalado que este recorte podría contribuir a que el tipo de cambio se mantenga por encima de los 18.50 pesos por dólar durante el resto del año. Esta proyección contrasta con la situación de principios de septiembre, cuando la divisa estadounidense se negociaba por debajo de los 17 pesos, evidenciando la magnitud de la depreciación acumulada en el último mes.

Proyecciones Internacionales y Tipo de Cambio Fix

Las inquietudes sobre la moneda mexicana coinciden con las expectativas de los mercados globales, donde se anticipa que la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón elevarán sus tasas de interés antes de que termine 2026. Este escenario internacional contrasta con la política expansiva de Banxico, lo que amplía la brecha de rendimientos y ejerce presión bajista sobre el peso.

Para este lunes, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación se ubicó en 18.6297 pesos por dólar. Este valor se calcula con base en las cotizaciones del mercado cambiario mayorista, correspondientes a operaciones que se liquidan dos días hábiles bancarios después. Por su parte, el tipo de cambio utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses en México quedó en 18.7147 pesos por cada divisa.

La presión depreciativa sobre el peso mexicano comenzó a manifestarse en septiembre pasado, después de que la Reserva Federal elevó sus tasas de interés y anticipó nuevos ajustes en su política monetaria. En contraste, Banxico mantuvo sin cambios su tasa de referencia durante ese período, lo que generó una divergencia en las expectativas de los inversores y aceleró la salida de capitales del mercado local.