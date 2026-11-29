El Futbol Club Barcelona derrotó 5-1 al Deportivo La Coruña en el Estadio ABANCA-RIAZOR. Raphinha marcó tres goles y el equipo alcanzó los 39 puntos.

El Futbol Club Barcelona obtuvo una victoria contundente por 5-1 ante el Deportivo La Coruña en el Estadio ABANCA-RIAZOR, correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga. El triunfo consolidó la posición del equipo azulgrana en la cima de la tabla general, sumando tres puntos vitales en un partido de alta intensidad.

El choque inició con un ritmo frenético desde los primeros instantes. Lamine Yamal abrió el marcador para el Barcelona apenas al minuto 2, tras recibir una asistencia precisa de Pedri. No obstante, el Deportivo La Coruña respondió rápidamente, ya que Pierre-Emerick Aubameyang logró empatar el marcador para los locales al minuto 9.

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La remontada azulgrana y el rol de Dani Olmo

El equilibrio duró poco, pues el Futbol Club Barcelona recuperó la delantera al minuto 20. Dani Olmo marcó el segundo gol gracias a un pase efectivo de Anthony Gordon, devolviendo la ventaja al conjunto visitante y silenciando momentáneamente a la afición local en el Estadio ABANCA-RIAZOR.

La segunda mitad del duelo presentaría el panorama definitivo del encuentro. El atacante brasileño Raphinha se erigió como la figura indiscutible del partido, encargándose de sentenciar el resultado con una actuación brillante que dejó al Deportivo La Coruña sin posibilidades de reaccionar.

Raphinha marca un hat-trick decisivo en Riazor

Raphinha inauguró su actuación goleadora al minuto 50, ampliando la diferencia en el marcador y demostrando su efectividad frente a la puerta. Este gol permitió al Barcelona controlar el tempo del partido y mantener su superioridad técnica en el terreno de juego.

El brasileño extendió la ventaja considerablemente al minuto 83, consolidando el dominio visitate con un tercer gol que dejó al Deportivo La Coruña sin opciones de recupero. El cierre de la goleada se produjo en el tiempo añadido, exactamente al minuto 90+1, donde Raphinha completó su hat-trick personal.

El impacto de Lamine Yamal y la posición en LaLiga

Lamine Yamal fue fundamental en esta victoria, sumando dos asistencias más en su cuenta personal durante el partido. Su creatividad y velocidad resultaron claves para desbordar la defensa rival y preparar las ocasiones de gol, complementando perfectamente la labor goleadora de sus compañeros.

Con este triunfo de 5-1, el Futbol Club Barcelona alcanzó los 39 puntos en la clasificación. La victoria le permitió afianzarse en la primera posición, sacando una ventaja de cinco unidades sobre el Atlético de Madrid y de seis puntos sobre el Real Madrid.

Próximo enfrentamiento el domingo 29 de noviembre

El Futbol Club Barcelona se enfrenta este domingo 29 de noviembre al Deportivo La Coruña en la cancha del Estadio de Riazor. El equipo buscará asegurar la primera posición de la clasificación de LaLiga aprovechando la derrota reciente del Real Madrid.

Este encuentro representa una oportunidad estratégica para el Barcelona, ya que cualquier fallo en el rendimiento podría permitir que sus rivales directos se acerquen en la tabla. La consistencia mostrada frente al Deportivo La Coruña refuerza la confianza del conjunto azulgrana de cara a las fechas siguientes.

La superioridad técnica y la eficiencia de Raphinha y Lamine Yamal se perfilan como elementos clave para mantener la hegemonía en LaLiga. El equipo dirigido por el cuerpo técnico necesita mantener este nivel de excelencia para no ceder el liderato ante las presiones del Atlético de Madrid y el Real Madrid.