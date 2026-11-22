El Barcelona logró una victoria clave al revortar un 0-2 inicial contra el Villarreal. El triunfo con marcador final de 3-2 consolida el liderazgo del equipo culé en LaLiga.

El Futbol Club Barcelona demostró una capacidad de resiliencia extraordinaria al derrotar al Villarreal Club de Fútbol por un marcador de 3-2 en el Camp Nou. Este triunfo le permite al equipo azulgrana mantenerse con firmeza en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga, superando una desventaja crítica de dos goles en los primeros minutos del encuentro. La actuación del conjunto catalán marcó un punto de inflexión en la temporada tras una primera mitad desastrosa.

Marcador adverso inicial sorprende al elenco culé

El inicio del partido fue un verdadero tormento para el Barcelona, quien encajó dos goles en menos de diez minutos. El primer gol llegó en el minuto 5, cuando un grave error defensivo permitió que Tajon Buchanan recuperara el balón al borde del área y finalizara con precisión para abrir el marcador. Sin permitir que el equipo rival se recuperara, el Villarreal aumentó la ventaja en el minuto 7. Alberto Moleiro realizó un pase filtrado a Tanitoluwa Oluwaseyi, quien definió con un tiro medido hacia la escuadra derecha, cerrando la primera etapa con un marcador de 0-2.

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Reacción del Barcelona iguala el partido tras el descanso

El Barcelona cambió su enfoque táctico al iniciar la segunda mitad, lo que resultó en una reacción inmediata. En el minuto 57, Gerard Martín recibió un centro preciso y conectó un cabezazo fuerte al poste derecho, reduciendo la diferencia a 1-2. Cuatro minutos después, en el minuto 61, Lamine Yamal brindó una asistencia cirúrgica dentro del área para Fermín López. El juvenil catalán aprovechó su instinto goleador definiendo de primera intención hacia la esquina inferior izquierda, logrando el empate 2-2 y desatando la euforia en las gradas del estadio.

Autogol decisivo cierra la remontada histórica

La victoria se consumó en el minuto 67 gracias a un error defensivo del Villarreal. Pau Navarro, al intentar cortar un servicio ofensivo del Barcelona, desvió accidentalmente el balón hacia su propia portería, sellando el triunfo 3-2 para el local. Este gol no solo completó la remontada, sino que también colocó al Barcelona en una posición estratégica dominante dentro del campeonato español, demostrando la profundidad de su plantilla y la efectividad de su juego ofensivo.

Final tenso con dos expulsiones para el equipo visitante

Los minutos finales del encuentro estuvieron marcados por la tensión y la disciplina arbitral. En el minuto 75, Fermín López recibió la segunda tarjeta amarilla que le valió la expulsión, ya que se encontraba fuera del terreno de juego. Durante el tiempo agregado, en el minuto 93, el árbitro Alejandro Hernández mostró la segunda amonestación a Pau Navarro, quien cometió una infracción táctica, dejando al Villarreal con diez jugadores en el campo. Este desenlace dramático cerró una jornada donde la jerarquía del Barcelona prevaleció sobre las adversidades iniciales.