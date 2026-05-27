Barras de Cruz Azul, América, Atlante y Puebla firman pacto por la convivencia en el Congreso de la CDMX

Representantes de cuatro barras de futbol firmaron un pacto de no violencia y corresponsabilidad en el Congreso de la Ciudad de México, con la ausencia de la Liga MX y la Femexfut. El evento incluyó orquestas y propuestas para torneos infantiles.

Este martes, en el Congreso de la Ciudad de México, se llevó a cabo la firma de un pacto por la convivencia, la no violencia y la corresponsabilidad en el futbol, con un enfoque de prevención y no discriminación.

Los participantes fueron integrantes de las barras del Cruz Azul, América, Atlante y Puebla, quienes firmaron el documento como muestra de su compromiso con erradicar la violencia en los estadios. Como testigos de honor estuvieron presentes el diputado Jesús Sesma Juárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, y el diputado Pablo Trejo Pérez, del PRD, quien fue el principal promotor de la iniciativa.

Durante la ceremonia, se destacó la proximidad del Mundial de Futbol y la condición de la capital como sede, enviando un mensaje de paz. Se invitó a todas las barras que visiten la Ciudad de México en el futuro a sumarse a este compromiso. Los legisladores expresaron su pesar por la ausencia de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, autoridades que fueron convocadas como testigos pero no asistieron.

También se esperaba la presencia de representantes de las barras del Atlas, Santos Laguna y León, quienes no pudieron viajar de último momento, aunque se indicó que ya son adherentes al pacto. Posteriormente, en la Cámara de Diputados, las mismas cuatro barras firmaron otro documento similar, denominado Pacto de convivencia pacífica y promoción de la cultura de paz.

Antes de ingresar al recinto, las orquestas de cada grupo de animación se reunieron con sus instrumentos musicales, como tambores, bombos, redoblantes y trompetas, para demostrar su capacidad de coordinación y enviar una señal de convivencia pacífica. En el evento, Allan Zanabria, alias 'El Terrazas', y Javor Slisko tomaron la palabra.

Zanabria resaltó la importancia de comprometerse con la causa de alejarse de la violencia y vivir la fiesta del futbol en paz, pero también subrayó la necesidad del derecho a la libre circulación, ya que los grupos de animación no pueden asistir de forma organizada a partidos como visitantes, y a los menores de edad no se les permite el ingreso a los sectores que ocupan en los estadios. Javor Slisko insistió en la necesidad de reuniones periódicas e incluso congresos entre barristas y autoridades.

Para sorpresa de muchos, las orquestas presentes tocaron sus ritmos al interior de la sala, al estilo de las tribunas, pero con un mensaje de unidad. Entre los asistentes se encontraba Santino, un niño de diez años, integrante de la Sangre Azul, quien tocó su redoblante. También estuvo presente Isabela Rosales Herrera, en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Vázquez.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores propuso que esa dependencia ayude a acercar este movimiento de barristas unidos a las autoridades del futbol. Al final de la tarde, en una sala del Congreso de la Ciudad de México, los barristas se reunieron para debatir acciones a seguir.

De ahí surgió la propuesta de organizar un torneo de futbol infantil, con niñas y niños convocados por las barras adherentes al pacto, para realizar actividades periódicas y asegurar que los pactos firmados no queden en letra muerta. Este evento representa un paso importante hacia la pacificación de los estadios en México, donde la violencia ha sido un problema recurrente.

La iniciativa busca involucrar a todos los actores del futbol, desde las barras hasta las autoridades deportivas, con el objetivo de crear un ambiente seguro y respetuoso para todos los aficionados. La firma de estos pactos es un ejemplo de cómo la organización y el diálogo pueden generar cambios positivos en el deporte





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