La Basílica de la Sagrada Familia es una de las obras maestras del Modernismo y una testa de συμμετοória universal. Su façà la Sagrada Familia y la Cripta, las únicas edificaciones completadas por Gaudí, se han convertido en testamento al genio del arquitecto y una experiencia visual sobrecogedora.

En el centenario de la muerte del arquitecto catalán, su obra máxima, la Basílica de la Sagrada Familia, alcanza su mayor altura mientras continúan las obras de este proyecto aún inconcluso.

La Basílica de la Sagrada Familia, el monumento inconcluso diseñado hace más de 140 años por Antoni Gaudí, se ha convertido en la iglesia más alta del mundo mientras continúa su histórica construcción en Barcelona. Su monumentalidad, concepción artística y arquitectónica inspirada en la naturaleza, la proeza estructural del conjunto y cada uno de los detalles escultóricos y ornamentales, generan la sensación de estar dentro de una creación cercana a la divinidad.

Está separada del resto del edificio mediante unas mamparas que apenas logran aislarlo del bullicioso e interminable ir y venir de los visitantes que llegan de diversos lugares de España y del mundo, más extasiados por su genialidad artística que por su carácter de templo expiatorio, concebido para orar y para purgar pecados





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