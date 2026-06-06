Basura Cero: el Caribe Mexicano avanza hacia energías limpias y reciclaje integral

El esquema Basura Cero transformará la isla de Holbox y otros destinos del Caribe Mexicano, con estrategias de reciclaje, eliminación de plásticos de un solo uso y uso de energías limpias, involucrando a sectores turístico, hotelero y más. La iniciativa incluye la presentación del libro 'Tiburón Ballena', que promueve la conservación de esta especie emblemática.

Con el esquema Basura Cero , la isla de Holbox en el Caribe Mexicano transitará hacia el uso de energías limpias y el reciclaje integral de residuos.

La estrategia, anunciada por autoridades federales y estatales, abarca los sectores turístico, hotelero, gastronómico, comercial, de servicios, transporte e industrial, con un énfasis especial en el reciclaje de materiales reciclables y la reducción de desechos. Holbox posee una enorme riqueza natural, con extensas áreas de selva, sistemas acuíferos subterráneos y cerca de mil 200 kilómetros de costas, por lo que también tiene la responsabilidad de garantizar su conservación para las futuras generaciones.

Este plan busca convertir a la isla en un modelo de sostenibilidad para todo México, demostrando que el desarrollo turístico y la protección ambiental pueden ir de la mano. Las medidas incluyen la prohibición de plásticos de un solo uso, como popotes, bolsas y envases desechables, así como la implementación de sistemas de recolección selectiva y plantas de reciclaje.

Además, se fomentará la instalación de paneles solares y otras fuentes de energía renovable en hoteles, restaurantes y comercios locales. La comunidad de Holbox participará activamente en talleres de educación ambiental y en la creación de cooperativas de reciclaje, generando empleos verdes y promoviendo una economía circular.

El modelo Basura Cero también se extenderá a otros destinos del Caribe Mexicano, como Bacalar, un pueblo mágico conocido por su laguna de siete colores, que ha visto un aumento en el turismo y enfrenta desafíos similares en la gestión de residuos. En el marco de esta iniciativa, se presentó el libro Tiburón Ballena, la Constelación del Caribe Mexicano, una obra que invita a conocer, valorar y proteger a una de las especies más emblemáticas de los mares de la región.

El libro destaca la relevancia turística del tiburón ballena, que atrae a miles de visitantes cada año para nadar junto a estos gigantes gentiles, y subraya la importancia de conservar su hábitat. La publicación forma parte de una campaña más amplia de concientización ambiental que incluye exposiciones fotográficas, conferencias y actividades educativas en escuelas y comunidades locales.

Con este conjunto de acciones, el Caribe Mexicano se posiciona como un destino pionero en sostenibilidad, demostrando que la belleza natural y el desarrollo responsable pueden coexistir





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