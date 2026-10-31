Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano: fuerza élite de rescate

El Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, creado en junio de 2023, se activa en catástrofes extremas como rescates mineros en Sinaloa o terremotos en Venezuela.

El Batallón de Atención a Emergencias (BAE) del Ejército Mexicano es una unidad especializada creada en junio de 2023 para fortalecer las capacidades de búsqueda, rescate y atención a emergencias de gran magnitud. Esta fuerza élite se activa cuando todas las capacidades convencionales de respuesta a una catástrofe han sido superadas, y su preparación también se pone a prueba fuera de México.

La unidad moviliza personal, equipo especializado y recursos de respuesta en cuestión de horas. Su misión abarca desde las alturas hasta las profundidades del océano, y la lleva a escenarios extremos donde debe combinar todas sus habilidades para salvar vidas.

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Rescate minero en Sinaloa

En Sinaloa, el personal del BAE logró el rescate de dos mineros con vida y la recuperación de dos cuerpos. Se trató de una emergencia en una mina donde el acceso, la ventilación, la estabilidad del terreno y las condiciones del subsuelo convierten cada movimiento en un riesgo.

La urgencia entre actuar y hacerlo con seguridad está presente desde el primer momento del entrenamiento. Cuánto trabajo realizan antes de poder entrar a buscar sobrevivientes determina en buena medida el resultado de la operación.

Los equipos establecen una estructura de mando, evalúan la estabilidad de la construcción, identifican riesgos, delimitan zonas de seguridad y organizan a sus integrantes. Todo al mismo tiempo bajo presión, con información a veces incompleta y decisiones que no admiten improvisación.

Cada equipo tiene una responsabilidad y cada movimiento debe comunicarse. Cada decisión depende de una evaluación constante del peligro. Se requieren conocimientos de ingeniería, medicina, logística y comunicaciones, pero sobre todo el compromiso para seguir los procedimientos, incluso cuando la urgencia parece exigir lo contrario.

Experiencia internacional del BAE

La capacidad del batallón también se ha probado fuera de México. En Venezuela, la unidad tuvo que movilizar personal, equipo especializado y recursos de respuesta para ayudar a las víctimas de los peores terremotos en la historia de ese país, y lo hizo en unas horas.

Ese tipo de despliegue exige coordinación, logística y preparación previa. La experiencia internacional se suma a las operaciones nacionales y refuerza el perfil de una fuerza concebida para actuar donde los recursos convencionales ya no alcanzan.

México tiene una larga historia de catástrofes y también de personas dispuestas a arriesgar su vida para salvar a otros. El Batallón de Atención a Emergencias representa una nueva etapa en esa historia, una apuesta por la especialización y una capacidad de respuesta que debe demostrar su eficacia en cada despliegue.

Capacitación y empatía como base

El coronel Marco A. Vázquez Tejeda Burgos, comandante de la BAE, señala que la capacitación es la base de su labor y que, en el caso de la ayuda humanitaria, resulta fundamental la empatía de parte de los mexicanos.

Sesenta años después de la primera aplicación del plan DNIII E, la misión esencial sigue siendo la misma: llegar cuando otros necesitan ayuda y hacer todo lo humanamente posible para que alguien regrese con vida a casa.

La unidad combina preparación técnica, disciplina operativa y sensibilidad humana. Su creación en junio de 2023 formalizó una capacidad de respuesta que ahora forma parte del sistema mexicano de atención a emergencias y que seguirá siendo evaluada en cada catástrofe.