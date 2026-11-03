Bayern Munich derrota al Atlético de Madrid con goles de Karl y Laimer

El Bayern Munich venció al Atlético de Madrid 0-2 en la Champions League gracias a errores defensivos y goles de Karl y Laimer en el segundo tiempo.

El Bayern Munich regresó a la senda de la victoria en la Champions League como parte de la Jornada 4 de la fase de liga. Los equipos españoles y alemanes llegaron al encuentro con la urgencia de no perder más puntos tras el empate de ambos en sus respectivos compromisos en la jornada anterior. Este triunfo fue crucial para mantener su racha positiva en el torneo continental.

Inicio del partido en Madrid

El partido en la capital española inició con un minuto de silencio tras la muerte del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel. Este homenaje se llevará a cabo en todos los juegos de Champions en esta jornada. El Balón de Oro, Harry Kane, se quedó cerca de abrir el marcador en el Metropolitano a la media hora con un remate incómodo de tijera en el área grande que se fue demasiado cruzado hacia el saque de meta.

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Errores defensivos y goles alemanes

Los alemanes tendrían que esperar a los primeros minutos del segundo tiempo para abrir el marcador tras el error de Le Normand en la salida del Atlético. El defensa central quiso salir controlando en su propia área, pero no se percató de la presión de Lennart Karl. Quien le robó el esférico y definió ante la salida de Oblak para poner el 0-1 de la noche.

Veinte minutos después llegó el segundo gol del Bayern con gran displicencia de la defensa colchonera ante el potente disparo de Konrad Laimer pegado al travesaño e imposible de atajar para Oblak. Este lanzamiento sentenció el partido y consolidó la ventaja del equipo alemán ante la localía.

Información para aficionados

El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm PT, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm PT, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX. Esta cobertura asegura que los aficionados puedan seguir el desarrollo de la jornada europea.