Be Grand Sale de la Bolsa Mexicana, Cambios en el Gabinete y Avances Tecnológicos

La inmobiliaria Be Grand anuncia su salida de la BMV, Ariadna Montiel busca la dirigencia de Morena, Leticia Ramírez asume la Secretaría del Bienestar, Sheinbaum topa el precio del diésel, investigación por agentes de la CIA en Chihuahua y avances en la producción de Tesla y JAC.

La empresa inmobiliaria Be Grand ha anunciado su salida de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), marcando el inicio de su transición hacia una empresa de capital privado.

Esta decisión, fundamentada en una sólida salud financiera y el deseo de optimizar su capital, implica la amortización anticipada total de los certificados bursátiles emitidos en agosto de 2023, por un monto original de 800 millones de pesos, cuyo vencimiento estaba programado para agosto de 2026. Be Grand ha destacado su capacidad de ejecución y compromiso con los inversionistas, considerando este movimiento como el cierre exitoso de un ciclo en el mercado bursátil.

La empresa, con una trayectoria enfocada en el desarrollo inmobiliario de lujo en zonas estratégicas como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Nuevo Nayarit y España, ahora se concentrará en la innovación de su portafolio y en la entrega de valor excepcional a sus clientes y socios. La salida de la BMV permitirá a Be Grand una mayor agilidad y liquidez para continuar transformando el perfil urbano de las ciudades donde opera, manteniendo su disciplina financiera y altos estándares de calidad, diseño y sustentabilidad.

El bono emitido en 2023 fue interpretado como un reflejo de la madurez y solvencia de la empresa, facilitando una estructura más eficiente para sus operaciones futuras. En el ámbito político, se han registrado movimientos importantes. Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar, ha anunciado su intención de contender por la dirigencia del partido Morena, lo que implica su renuncia al cargo.

Leticia Ramírez, una colaboradora cercana tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ha sido designada como la nueva titular de la Secretaría del Bienestar. Ramírez cuenta con una trayectoria significativa en la administración pública y se espera que continúe con los programas sociales prioritarios del gobierno.

Simultáneamente, la jefa de gobierno Sheinbaum ha anunciado una disminución gradual del precio del litro de diésel, estableciendo un tope de 27 pesos en colaboración con los gasolineros. Esta medida busca aliviar la carga económica para los consumidores y mantener la estabilidad en el sector energético. La designación de Leticia Ramírez como Secretaria del Bienestar subraya la continuidad de las políticas sociales y la confianza depositada en su experiencia y cercanía con las principales figuras del gobierno.

Estos cambios en el gabinete reflejan la dinámica política interna y la preparación para los próximos desafíos. Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) ha integrado dos carpetas de investigación relacionadas con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado de Chihuahua. Esta situación ha generado preocupación y ha puesto en el foco la seguridad nacional y la soberanía del país.

En el sector automotriz, la empresa JAC ha anunciado la incorporación del sello 'Hecho en México' a toda su línea de vehículos 2027, tras alcanzar una producción anual de más de 30 mil unidades. Este logro representa un impulso para la industria automotriz nacional y un compromiso con la generación de empleos y el desarrollo económico.

Además, Elon Musk, CEO de Tesla, ha revelado el inicio de la producción de su 'robotaxi', anticipando una producción exponencial del Cybercab a finales de año. Estos avances tecnológicos y productivos demuestran la innovación y el dinamismo de las empresas en diversos sectores.

Finalmente, el periódico El Universal ha ampliado su presencia en las plataformas digitales, ofreciendo a sus lectores la posibilidad de recibir las noticias más relevantes a través de Whatsapp





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Be Grand Bolsa Mexicana De Valores Morena Ariadna Montiel Leticia Ramírez Secretaría Del Bienestar Sheinbaum Diésel CIA Tesla JAC Robotaxi Economía Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ciudad sin muros: reconstrucción del tejido social , escribe Asociación Mexicana de Urbanistas, AC.De la violencia a la esperanza: lecciones de transformación urbana

Read more »

Adidas se impulsa en Bolsa tras récords históricos en el Maratón de LondresLas acciones de Adidas suben casi un 2% después de que Sabastian Sawe y Tigst Assefa batan récords en el Maratón de Londres, con Sawe convirtiéndose en el primer corredor en completar un maratón oficial en menos de dos horas.

Read more »

Bolsa mexicana inicia con pérdidas la última semana de la temporada local de reportesLos índices caen en un mercado atento a la posibilidad de que representantes de Estados Unidos e Irán se reúnan pronto para negociar un posible fin de la guerra en Oriente Medio.

Read more »

Guillermo Ochoa afirma que pueda aportar como titular a la Selección MexicanaEl portero mexicano ofreció palabras en exclusiva para TUDN rumbo a una nueva Copa del Mundo.

Read more »

Bolsa mexicana perfila un segundo día de fuertes caídas; OMA y mineras lideran los descensosLos inversionistas esperan noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, mientras siguen la semana final de la temporada local de reportes.

Read more »

Bolsa mexicana cae con fuerza por segundo día; OMA y mineras lideraron las pérdidasLos índices bursátiles bajaron, en un mercado que sigue con atención la última semana de la temporada local de reportes y las noticias sobre Oriente Medio.

Read more »