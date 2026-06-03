Beca Benito Juárez: Cuánto dinero se depositará en junio de 2026 y requisitos

Información actualizada sobre el monto, calendario de pagos y condiciones de la Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato público en junio de 2026.

Para jóvenes que estudian en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta, la Beca Benito Juárez representa un apoyo económico importante. Si estás pensando en inscribirlos, es fundamental conocer los detalles sobre los montos y periodos de pago.

Este apoyo económico está destinado exclusivamente a jóvenes de hasta 25 años que estén inscritos en alguna preparatoria o bachillerato público durante el ciclo escolar en curso. Para saber si tu hijo ya está registrado en este programa, puedes consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB). En cuanto al monto específico para junio de 2026, se confirma que los estudiantes inscritos en la Beca Benito Juárez recibirán 1,900 pesos por bimestre.

Este pago bimestral se mantiene constante, diferenciándose de otras becas como la Rita Cetina, que entrega 1,900 pesos al primer hijo y 700 pesos por cada estudiante adicional. El depósito de los 1,900 pesos se realizará siempre que el estudiante continúe inscrito en la preparatoria o bachillerato. Es importante tener en cuenta que en julio y agosto no habrá pago debido al periodo vacacional, por lo que no se realizará el depósito correspondiente en la Tarjeta Bienestar durante esos meses.

La CNBB ha informado que el apoyo de la Beca Benito Juàrez se entrega durante un periodo máximo de hasta 10 bimestres, cubriendo así gran parte de la duración del bachillerato. Hasta abril de 2026, la beca había llegado a más de 180 mil becarios. Respecto a un posible pago doble en junio 2026, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre las fechas exactas de depósito del bimestre mayo-junio 2026, pero se descarta un pago doble.

El siguiente bimestre después de mayo-junio será julio-agosto, periodo en el que no hay depósito por ser vacacional. Por lo tanto, los beneficiarios deben esperar el depósito regular de 1,900 pesos en su Tarjeta Bienestar durante el bimestre mayo-junio 2026, siempre y cuando cumplan con los requisitos de inscripción





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beca Benito Juárez Pago Junio 2026 Requisitos Bachillerato Público Tarjeta Bienestar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Así será la entrega de tarjetas de la Pensión Bienestar en junio 2026La Secretaría de Bienestar anunció el calendario de entrega de tarjetas para junio de 2026. Revisa los días exactos y los requisitos para ir por la tuya.

Read more »

¿Habrá Marcha de Maestros de la CNTE Mañana 2 de Junio de 2026 en CDMX?Los maestros de la CNTE iniciaron su huelga nacional y amagan con nuevas movilizaciones en CDMX; estos son los detalles

Read more »

Marchas HOY 2 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y ConcentracionesQue no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Read more »

Techumbre de puente peatonal se desprende en Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMXUna placa de la techumbre de un puente peatonal en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se desprendió y cayó sobre un vehículo, causando una crisis nerviosa a una mujer de aproximadamente 42 años. El servicio médico del aeropuerto atendió la emergencia y se prevé una investigación para determinar responsabilidades. El incidente generó severo caos vial en la zona, con operativo de tránsito.

Read more »