Beca Gertrudis Bocanegra llega a más de 56 mil estudiantes en Chiapas

La Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la extensión de la Beca Gertrudis Bocanegra a estudiantes de educación superior en Chiapas, como parte del programa nacional de Becas para el Bienestar, beneficiando a 23 millones de estudiantes en todo el país.

Desde la histórica ciudad de Palenque, en el estado de Chiapas , la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un importante anuncio que impactará positivamente la vida de miles de estudiantes de educación superior en la región.

Se trata de la extensión de la Beca Gertrudis Bocanegra a los 56,911 estudiantes universitarios de Chiapas, una iniciativa que se suma al ambicioso programa nacional de Becas para el Bienestar, beneficiando a un total de 23 millones de estudiantes a lo largo del país. Este programa reafirma el compromiso del gobierno mexicano con el derecho fundamental a la educación, buscando garantizar que ningún joven se vea obligado a interrumpir sus estudios por falta de recursos económicos.

La Presidenta Sheinbaum enfatizó la importancia de recordar a figuras históricas como Gertrudis Bocanegra, una heroína de la independencia mexicana, cuyo nombre ahora honra esta beca, instando a los estudiantes a sentirse orgullosos de su nacionalidad y de su legado cultural. Recordó la grandeza de México, destacando la figura de Benito Juárez y los liberales mexicanos que lucharon por la separación de la Iglesia y el Estado, así como contra la intervención extranjera, sentando las bases de la República moderna.

Subrayó la responsabilidad que tienen los estudiantes, especialmente aquellos que estudian en instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de poner su conocimiento técnico al servicio de la patria, contribuyendo al desarrollo y progreso de México. El anuncio se realizó en el campus del IPN en Palenque, Chiapas, un lugar emblemático que evoca los orígenes de esta institución educativa, fundada durante la administración del Presidente Lázaro Cárdenas con el propósito de formar a los trabajadores mexicanos en el contexto de la expropiación petrolera.

La premisa fundamental del IPN, “la técnica al servicio de la patria”, sigue siendo relevante en la actualidad, y la Presidenta Sheinbaum instó a los estudiantes a internalizar este principio. El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que este año se alcanzarán casi 23 millones de estudiantes beneficiados por las diversas becas del gobierno, incluyendo la reciente ampliación de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, que ahora recibirán 2,500 pesos anuales para uniformes y útiles escolares, y que posteriormente podrán acceder a la Beca Universal Rita Cetina en secundaria y a la Beca Universal Benito Juárez en preparatoria.

El Director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval, informó que desde el inicio de la administración de la Presidenta Sheinbaum, el campus de Palenque ha experimentado un crecimiento significativo, con 840 estudiantes actualmente inscritos y 350 nuevos aspirantes, sumando un total de más de mil estudiantes, todos ellos beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra. Este apoyo económico permitirá que los estudiantes puedan concentrarse en sus estudios sin preocuparse por las dificultades financieras.

El proceso de implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra en Chiapas se llevará a cabo de manera organizada y transparente. Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, explicó que la próxima semana se realizarán asambleas informativas en las 82 escuelas donde estudian los 56,911 estudiantes de educación superior de Chiapas, con el objetivo de brindarles toda la información necesaria sobre los requisitos y el proceso de registro.

Posteriormente, entre el 25 y el 31 de mayo, se llevará a cabo el registro formal de los estudiantes, y se espera que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar comience en los meses de junio y julio. El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó su profundo agradecimiento a la Presidenta Sheinbaum por este gesto de apoyo a los estudiantes universitarios y por la constante inversión del gobierno federal en la entidad, destacando obras de gran impacto como el Tren Maya y la próxima construcción de la carretera Palenque-Ocosingo.

La Beca Gertrudis Bocanegra no solo representa un apoyo económico para los estudiantes, sino también un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, y una inversión en el futuro de México. Este programa reafirma el compromiso del gobierno mexicano con la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para todos los jóvenes, sin importar su origen o condición socioeconómica





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