Beca Rita Cetina 2026: registro del 26 de octubre al 6 de noviembre

El registro de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria y secundaria públicas será del 26 de octubre al 6 de noviembre. Conoce los requisitos y pasos en la plataforma oficial.

El registro de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de primaria y secundaria públicas está previsto del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026, según la información proporcionada para este trámite. Madres, padres y tutores deberán completar varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa. Además de reunir los documentos necesarios, es importante descargar el comprobante al finalizar la solicitud.

Requisitos para el registro de la Beca Rita Cetina

Antes de comenzar, la persona responsable del estudiante debe contar con una cuenta Llave MX y preparar los siguientes datos y documentos: CURP de la madre, el padre o el tutor; número de teléfono celular y correo electrónico; identificación oficial vigente; comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses; CURP de cada estudiante; y Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

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Es importante que la cuenta Llave MX esté a nombre de la persona adulta responsable. Los datos deben coincidir con los documentos presentados para evitar errores durante la validación.

Cómo crear una cuenta Llave MX paso a paso

Si todavía no tienes una cuenta, ingresa al portal oficial de Llave MX y selecciona la opción para registrarte. Después, captura tu CURP, completa los datos personales y de domicilio, y proporciona un teléfono celular y un correo electrónico. Sigue las instrucciones para verificar tus medios de contacto y crear una contraseña.

Una vez que finalices el proceso, podrás utilizar tus datos de acceso para ingresar a la plataforma de la Beca Rita Cetina.

Registro de estudiantes en la plataforma oficial

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx e inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Posteriormente, sigue estos pasos: revisa tus datos personales y selecciona la opción para subir documentos; adjunta tu identificación oficial y el comprobante de domicilio en los formatos permitidos; verifica la información y guarda tu registro como madre, padre o tutor.

Selecciona la opción para registrar a un estudiante. Introduce la CURP de tu hija o hijo y utiliza la función de validación. Captura la CCT de la escuela y completa los datos del nivel educativo, grado y turno que solicite el sistema. Indica el parentesco, confirma que la información es correcta y guarda la solicitud. Si necesitas registrar a más de un estudiante, repite el procedimiento para cada uno.

Descarga del comprobante y cierre del registro

Al terminar el registro, busca la opción para descargar o guardar el comprobante de solicitud que muestre la plataforma. Conserva el documento en formato digital y, si es posible, imprime una copia. Revisa que incluya el folio correspondiente, ya que este dato puede ser necesario para consultar el avance del trámite.

Recuerda que obtener el comprobante confirma que realizaste la solicitud, pero no garantiza por sí solo que el apoyo haya sido aprobado. La información debe pasar por los procesos de revisión correspondientes.

De acuerdo con el calendario proporcionado, el registro concluye el 6 de noviembre de 2026. Antes de enviar la solicitud, verifica las fechas y los requisitos en los canales oficiales, pues las condiciones pueden variar según la convocatoria. Completar el procedimiento a tiempo, revisar cada dato y guardar el comprobante ayudará a las familias a dar seguimiento a su solicitud sin perder la información necesaria.