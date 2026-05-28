Beca Rita Cetina: Así puedes consultar el estatus y recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Guía detallada para padres y tutores sobre cómo verificar la inscripción de sus hijos en la Beca Rita Cetina, los documentos necesarios para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar y la fecha del primer depósito.

El programa de Beca Rita Cetina ha iniciado la entrega de tarjeta s del Banco del Bienestar para estudiantes de primaria, correspondientes al apoyo económico anual de dos mil quinientos pesos destinado a útiles y uniformes escolares.

A partir del 18 de mayo, quince millones de alumnos y alumnas comenzarán a recibir sus plásticos durante el cierre de clases. Sin embargo, persiste la preocupación entre padres, madres y tutores respecto a los requisitos y el proceso para recogerlas. Para facilitar la consulta del estatus de la beca, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha habilitado el Centro de Atención del Bienestar, un servicio accesible mediante un número telefónico y WhatsApp.

Este 'chatbot' permite verificar si el estudiante está registrado en el programa y obtener la fecha de entrega de la tarjeta. Los usuarios deben agregar el número 55 2230 2128 a sus contactos, iniciar un chat, enviar un saludo y seleccionar la opción de chatear con un asesor. Es recomendable tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante o tutor, el folio de registro y los documentos de inscripción.

Además, el portal oficial de la Beca Rita Cetina incluye un Buscador de Becas Bienestar donde, tras resolver un captcha, se ingresa el folio de 21 dígitos para consultar el estatus de la solicitud. Si el trámite fue aprobado, se esperará la convocatoria de entrega en las sedes designadas. Para recoger la tarjeta, el responsable que realizó el registro debe presentar identificación oficial original y copia, copia del acta de nacimiento, copia de la CURP y comprobante de domicilio reciente.

Del estudiante se requieren copia del acta de nacimiento y de la CURP. La entrega es personal e intransferible porque la cuenta bancaria está vinculada al nombre del titular del trámite. La tarjeta no se activa al momento de recibirla; comenzará a funcionar cuando se realice el primer depósito del apoyo, programado para agosto, antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Es fundamental que las familias estén atentas a los avisos de la escuela y a los canales oficiales de WhatsApp para conocer fecha, hora y lugar exactos de la entrega





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