Beca Rita Cetina: Fecha límite de registro 6 de noviembre

La fecha límite para registrar estudiantes en la Beca Rita Cetina es el viernes 6 de noviembre. Conoce los requisitos, diferencias por nivel y errores a evitar en el proceso.

La Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar ha establecido que la fecha límite para realizar el registro en la Beca Rita Cetina es el viernes 6 de noviembre. Este plazo finaliza el proceso de inscripción que comenzó el 26 de octubre y está destinado a padres, madres y tutores de estudiantes de primaria y secundaria. Es fundamental cumplir con esta fecha para garantizar que los menores reciban el apoyo financiero correspondiente durante el ciclo escolar.

Registro exclusivo en portal oficial

El trámite de inscripción se lleva a cabo 100% en línea a través del portal web https://www.becaritacetina.gob.mx/. La Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar advierte que no existen módulos presenciales ni registros válidos a través de redes sociales. Cualquier sitio web diferente al mencionado se considera falso y puede comprometer los datos personales de los usuarios.

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Es importante destacar que el trámite es completamente gratuito. Cobrar dinero por "asegurar" un lugar en la beca constituye una ilegalidad. El proceso suele tardar aproximadamente 20 minutos si se cuenta con toda la documentación necesaria y se evitan los errores comunes.

Diferencias entre primaria y secundaria

Aunque ambos programas comparten nombre, existen diferencias significativas en los montos y la frecuencia de pago. Para estudiantes de primaria, la Beca Rita Cetina otorga un apoyo anual de 2,500 pesos por estudiante inscrito en escuelas públicas. El registro debe ser realizado por el adulto responsable del menor.

En el caso de la educación secundaria, el apoyo se distribuye de manera bimestral con montos de 1,900 pesos por familia, realizando cinco dispersiones a lo largo del año escolar. Además, se otorgan 700 pesos adicionales a partir del segundo hijo inscrito en este nivel. Este programa también cubre a estudiantes de los tres grados de secundaria en planteles públicos.

Requisitos y herramientas digitales necesarias

Para acceder al registro, es indispensable contar con una cuenta Llave MX. Las familias que no posean esta cuenta pueden crearla rápidamente mediante el portal oficial, utilizando únicamente su CURP. Esta herramienta digital es el medio exclusivo para ingresar a la plataforma de inscripción y gestionar el trámite.

Los documentos solicitados para madres, padres, tutores y estudiantes deben estar digitalizados en formato PDF o JPG. La claridad en la digitalización es un factor crítico. La Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar ha enfatizado que las imágenes deben mostrar todos los datos legibles para evitar rechazos posteriores.

Errores comunes que invalidan la solicitud

Un error frecuente es utilizar la Llave CDMX en lugar de la Llave MX. Aunque ambas son cuentas digitales, solo la Llave MX permite el acceso al portal de la beca. Utilizar la cuenta incorrecta impedirá completar el trámite, por lo que se debe verificar este detalle antes de iniciar sesión.

Otro aspecto crítico es el estado de la CURP. El documento debe tener la leyenda "CURP certificada: verificada con el Registro Civil" en la parte inferior derecha. Si esta leyenda no aparece, es necesario acudir a la oficina de registro civil para actualizar el documento antes de continuar con la inscripción.

La calidad de la fotografía del INE también es determinante. Si la imagen está borrosa o no muestra claramente todos los datos, el sistema puede rechazarla durante la verificación. Además, el comprobante de domicilio no debe tener una antigüedad mayor a tres meses para ser considerado válido en el proceso de registro.