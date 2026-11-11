Beca Rita Cetina: Último día de registro en CDMX y guía para recuperar folio

Conoce los requisitos finales para la Beca Rita Cetina en Ciudad de México, cómo recuperar el folio con Llave MX y consultar resultados de apoyo económico.

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar ha establecido el cierre definitivo del periodo de inscripción para la Beca Rita Cetina en la Ciudad de México. Este programa educativo está diseñado específicamente para estudiantes que cursan primaria y secundaria, ofreciendo un apoyo financiero mensual de hasta 25 mil pesos a las familias beneficiarias. La fecha límite para completar los trámites administrativos corresponde al término de este ciclo de solicitud, marcando un punto crítico para los padres de familia que aún no han formalizado su registro.

Proceso de recuperación del folio de registro

El número de folio es el identificador único esencial para verificar la aceptación del estudiante en el programa. Tras dos semanas de apertura de inscripciones, los responsables deben asegurar la conservación de este dato numérico para acceder a los resultados oficiales en los próximos días. En caso de pérdida o extravío del comprobante inicial, existe un procedimiento técnico disponible para restablecer el acceso a esta información crítica sin necesidad de iniciar una nueva solicitud desde cero.

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Acceso mediante plataforma digital Llave MX

Para recuperar el folio perdido, el usuario debe ingresar directamente a la página oficial designada por la institución gubernamental. El sistema requiere autenticación previa mediante la cuenta Llave MX, lo cual garantiza la seguridad de los datos personales. Es necesario introducir correctamente el número de celular registrado o la dirección de correo electrónico asociada, junto con la contraseña establecida durante el proceso de creación de la identidad digital.

Navegación hacia el comprobante de solicitud

Una vez superada la barrera de inicio de sesión, la interfaz despliega el panel exclusivo destinado a los padres de familia. Dentro de esta sección, se localiza la casilla correspondiente a la información detallada del estudiante inscrito. Allí mismo se encuentra habilitada la opción para descargar nuevamente el comprobante oficial de registro, documento que contiene íntegramente el folio requerido para las consultas posteriores.

Consulta de resultados automáticos y universales

La asignación de este apoyo educativo opera bajo un mecanismo prácticamente automático debido a su naturaleza universal. Los solicitantes pueden utilizar el buscador de folios de las Becas Bienestar para conocer el estatus de su trámite. Para realizar esta verificación, es indispensable ingresar los exactamente 22 dígitos que componen el número de folio presente en el comprobante descargado en la etapa anterior.

Disponibilidad actual de resultados y próximos pasos

Aunque el mecanismo de consulta ya está operativo, los resultados específicos de la Beca Rita Cetina aún no se encuentran disponibles públicamente. Esta restricción temporal se debe a que el registro oficial no ha cerrado completamente en todos los canales, impidiendo la generación final de listas aprobadas. Se espera que las autoridades notifiquen la aceptación de los alumnos en los siguientes días hábiles, permitiendo así a las familias confirmar la recepción del beneficio económico.