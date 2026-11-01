Becas Benito Juárez reemplazan Prospera; baja 12% matrícula masculina bachillerato

El reemplazo de Prospera por becas Benito Juárez reduce la matrícula masculina en 12 puntos y disminuye el apoyo económico real. Análisis detallado del impacto educativo.

Un estudio reciente publicado por la UNESCO revela que la sustitución del programa Prospera por las becas Benito Juárez ha provocado una disminución significativa en la asistencia escolar de los jóvenes mexicanos. Específicamente, la matriculación de varones en edad de cursar el bachillerato cayó en doce puntos porcentuales en las localidades que antes tenían una alta cobertura del programa anterior. Este dato forma parte del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026, que analiza profundamente los efectos de esta transición en el sistema educativo nacional.

Impacto en la matrícula de bachillerato

El documento oficial señala con claridad que la matriculación de los varones en educación media superior experimentó un descenso de doce puntos porcentuales como resultado directo de cambiar de un sistema de pago condicionado a uno incondicional. Esta investigación retoma los hallazgos de un estudio académico realizado por Fernanda Márquez-Padilla, Susan W. Parker y Tom S. Vogl, el cual documenta el impacto del retiro de Prospera en el año dos mil diecinueve. Los expertos coinciden en que este cambio estructural ha tenido consecuencias medibles en la permanencia de los estudiantes, especialmente entre los hombres jóvenes.

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Las evaluaciones anteriores del programa Prospera habían demostrado consistentemente mejoras en la asistencia escolar y en el avance de grado de los beneficiarios. Además, se habían registrado beneficios posteriores a largo plazo en términos de escolaridad, resultados laborales y movilidad económica para las familias participantes. La ausencia de estos incentivos condicionados parece haber alterado la dinámica de permanencia en el sistema educativo, generando preocupación entre los analistas sobre el futuro del capital humano en México.

Comparativa de recursos económicos reales

Un comparativo elaborado por Carlos Mancera, exsubsecretario de Educación Pública, revela que las becas actuales de bachillerato entregan entre veinticinco punto ocho por ciento y cuarenta y dos punto uno por ciento menos recursos en términos reales que Prospera en el año dos mil dieciocho. Esta diferencia varía dependiendo del grado y del sexo del estudiante, lo que indica una reducción generalizada en el apoyo financiero directo. Los programas actuales amplían mucho el universo de beneficiarios, pero el apoyo por estudiante puede ser sustancialmente menor que el que otorgaba Prospera.

En el nivel de bachillerato, la beca Benito Juárez proporciona nueve mil quinientos pesos anuales por estudiante. Por el contrario, los apoyos de Prospera equivalían, según el comparativo, a entre doce mil ochocientos ocho y catorce mil cuatrocientos veintiocho pesos para los hombres, y entre catorce mil quinientas noventa y uno y dieciséis mil cuatrocientos un pesos para las mujeres, ajustados a pesos del año dos mil veintiséis. La mayor diferencia afecta específicamente a las alumnas de tercero, cuyo apoyo actual es seis mil novecientos un pesos inferior al valor actualizado de Prospera, lo que representa una reducción drástica de cuarenta y dos punto uno por ciento.

El programa anterior tenía la particularidad de aumentar las becas conforme avanzaba el grado académico y, desde el nivel de secundaria, otorgaba montos superiores a las mujeres. Esto se debía a que Prospera concentraba los apoyos económicos en las familias de menores ingresos, a diferencia del esquema actual que amplía la cobertura sin distinguir las condiciones económicas de los beneficiarios. Carlos Mancera explicó que Prospera daba becas a veinte por ciento de la población más pobre y sabían quiénes eran los más pobres porque había un censo superriguroso que permitía una focalización precisa.

Diferencias en primaria y secundaria

En el nivel de primaria, la beca Rita Cetina entrega dos mil quinientos pesos anuales por alumno para gastos en útiles y uniformes. Frente al valor actualizado de Prospera, la diferencia es de quince punto cinco por ciento de primero a tercero, veintiséis punto uno por ciento en cuarto grado, cuarenta y cero punto nueve por ciento en quinto grado y cincuenta y tres punto nueve por ciento en sexto grado. Para este último grado, el apoyo anterior equivalía a cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos anuales, lo que representa una brecha significativa en la ayuda económica directa a las familias.

En el nivel de secundaria, el apoyo depende del número de estudiantes de la familia. Rita Cetina otorga mil novecientos pesos bimestrales como componente base y setecientos pesos por cada estudiante adicional de ese nivel, durante cinco bimestres. Con un solo estudiante, los nueve mil quinientos pesos anuales actuales superan a Prospera en casi todos los casos. La excepción es una alumna de tercero, cuyo apoyo anterior equivalía a nueve mil novecientos diecinueve pesos, lo cual es cuatro punto dos por ciento más respecto a la base utilizada para comparar.

La desventaja se concentra en el componente por cada estudiante adicional, donde los tres mil quinientos pesos anuales son entre cincuenta y cinco punto seis por ciento y sesenta y cuatro punto siete por ciento inferiores a la beca individual de Prospera. Esta reducción no corresponde al apoyo total del hogar. Una familia con dos estudiantes de secundaria recibe trece mil pesos al año, un promedio de seis mil quinientos pesos por alumno. Con tres estudiantes, obtiene dieciséis mil quinientos pesos, equivalentes a cinco mil quinientos pesos por cada uno, manteniendo una lógica de escala familiar que difiere del modelo anterior.

Desafíos educativos y rezago

Carlos Mancera advierte que la entrega de recursos económicos no garantiza por sí misma la permanencia escolar, especialmente cuando los estudiantes arrastran rezagos de aprendizaje desde la educación básica. Plantea que un adolescente que llega al bachillerato sin dominar las tablas de multiplicar difícilmente podrá continuar sus estudios, sin importar qué beca reciba. El tiempo que tarda en frustrarse y abandonar es una variable crítica que los programas de becas por sí solos no resuelven, requiriendo también intervenciones pedagógicas integrales.

Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, sostiene que la eliminación de Prospera tuvo consecuencias más allá del ámbito educativo. Señala que esto debilitó los incentivos para que los adolescentes de las familias más pobres continuaran estudiando, favoreciendo su incorporación al mercado laboral informal. Cuestiona la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de sustituir un programa de transferencias condicionadas, dirigido a los hogares de menores ingresos, por un esquema de apoyos de mayor cobertura pero sin las mismas exigencias de asistencia escolar.