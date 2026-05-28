Becky G y Carlos Santana lanzan 'Mi gran amor', una canción que denuncia las redadas migratorias en EE.UU.

Los artistas unen sus voces en un tema de pop/rock que narra la realidad de migrantes latinos detenidos sin haber cometido delitos, en plena ofensiva migratoria del gobierno estadounidense.

En un contexto de creciente tensión migratoria en Estados Unidos , la cantante Becky G y el legendario guitarrista Carlos Santana han unido sus voces y talentos para lanzar la canción 'Mi gran amor', un tema que denuncia la difícil situación que enfrentan miles de latinos en el país norteamericano a causa de las redadas migratorias .

La canción, con influencias de pop y rock, narra la historia de varios migrantes que abandonaron sus países de origen impulsados por el anhelo del sueño americano, pero que son detenidos por las autoridades mientras se dirigen a sus lugares de trabajo, a pesar de no haber cometido ningún delito. Esta realidad deja a familias enteras desamparadas, separadas por una política migratoria que ha intensificado sus operativos.

En uno de los pasajes de la canción, Becky G canta con emotividad: 'Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos', mientras los acordes característicos de Santana complementan el mensaje de protesta ysolidaridad. Ambos artistas dirigen una crítica velada pero clara hacia la 'migra', término coloquial con el que se conoce a las agencias de control migratorio y cumplimiento de leyes fronterizas en Estados Unidos.

El lanzamiento de esta colaboración coincide justamente con una ofensiva migratoria por parte del Gobierno estadounidense, que justifica las redades masivas contra centros de trabajo y reunión de la comunidad migrante argumentando el estatus irregular de las personas. La canción repasa casos ficticios que reflejan experiencias reales, como la de un padre indocumentado sin antecedentes penales que solo buscaba trabajar, o la de alguien confundido con un delincuente.

Estos relatos resuenan con los datos que muestran el impacto de las políticas migratorias recientes. Según información revelada en febrero por la cadena CBS, basada en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aproximadamente seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el primer año de la actual administración Trump no tenían historial criminal violento. Esto subraya la naturaleza discriminatoria y desproporcionada de los arrestos.

Además, las cifras indican que las detenciones del ICE en ese primer año superaron en más del triple las 113.000 registradas en 2024, el último año completo de la presidencia de Joe Biden. El tema, pues, se inscribe en un momento de alta sensibilidad social y política, donde el arte y la música se convierten en vehículo de concienciación y protesta.

Becky G y Carlos Santana, con su prestigio y alcance internacional, buscan visibilizar el sufrimiento de una comunidad que, pese a su contribución al país, vive bajo la amenaza constante de deportación y separación familiar. La canción no solo es un acto artístico, sino también un manifiesto humanitario que pide empatía y justicia para los migrantes.

'Mi gran amor' se erige así como un himno de resistencia y esperanza, recordando que detrás de las cifras y las políticas hay historias de amor, sacrificio y anhelo de una vida mejor





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