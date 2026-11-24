El texto contrasta la cancelación de giras por cansancio con la vida de Beethoven, quien actuó sordo y enfermo. Un análisis sobre la resistencia artística real frente a la fragilidad moderna en la música.

La reciente decisión de la banda Social Distortion de cancelar o posponer su gira apenas una semana antes de los conciertos, citando simplemente "cansancio", ha provocado un debate intenso sobre la integridad de los artistas contemporáneos. Este anuncio, que afecta a los seguidores que compraron boletos con meses de anticipación para un evento que promete ser histórico al ser la primera aparición de la agrupación en Ciudad de México, ha sido comparado directamente con las quejas de fans de Morrissey por experiencias similares. La crítica sostiene que, a diferencia de la resistencia legendaria de figuras del pasado, muchos ídolos musicales actuales muestran una fragilidad inaceptable, anticipándose a una posible caducidad en su carrera mediante la interrupción abrupta de sus compromisos.

Comparación con Deep Purple e Ian Gillan

Mientras la cancelación de Social Distortion se atribuye a fatiga general, existen precedentes médicos más graves que justifican la imposibilidad de actuar, como el caso de Deep Purple. Ian Gillan fue retirado del escenario y trasladado de urgencia al hospital, lo que hace plausible que la banda no pueda presentarse en diciembre. Sin embargo, esta excusa médica contrasta marcadamente con la situación de Social Distortion, quienes anunciaron la venta de boletos con medio año de antelación para su primer disco en quince años. La proximidad de la fecha de la cancelación, a poco más de una semana del inicio, sugiere una falta de planificación o una condición de salud no revelada, generando frustración en el público que había invertido tiempo y dinero.

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La vida tormentosa de Ludwig van Beethoven

En contraste con estas modernidades, la vida de Ludwig van Beethoven sirve como ejemplo extremo de resiliencia física y artística. Nacido en Bonn al filo de la pobreza, su infancia estuvo marcada por la violencia de un padre que lo forzaba a ser músico a golpes, además de convivir con el alcoholismo paterno. Beethoven padeció una litania de enfermedades devastadoras desde niño: viruela, tifoidea, asma, bronquitis crónica y tuberculosis, que se llevó a la mitad de su familia. A esto se sumaron problemas gastrointestinales como el colon irritable, cirrosis hepática derivada de su voraz consumo de alcohol, pancreatitis crónica, diabetes, depresión y neumonía recurrentes.

Su deterioro físico continuó con nefritis, necrosis papilar renal, saturnismo por exceso de plomo en tratamientos médicos de la época, y una neuropatía que le causaba dolor de espalda por una vértebra fisurada. Además, sufría de miopía, vista cansada, conjuntivitis e inflamación articular constante. A pesar de esta "manada de enfermedades" que lo arrollaron, Beethoven logró dirigir su último concierto completamente sordo, sin llorar, demostrando una capacidad mental superior a su cuerpo quebrantado. Falleció en marzo de 1827 en Viena, a los 57 años, rodeado de botellas de vino y champaña, con la causa oficial siendo insuficiencia hepática y septicemia por una ascitis infectada.

La novena sinfonía y la ovación invisible

Tras doce años de ausencia, Beethoven presentó en Viena la novena sinfonía, una obra revolucionaria por su complejidad, extensión y por introducir la voz humana en la sinfonía con el coro de la "Oda a la Alegría" de Friedrich Schiller. Aunque estaba sordo, nadie podía marcar los tiempos de los músicos como él, ya que la sinfonía sonaba en su cabeza. Para la ejecución práctica, acudió el director de apoyo Michael Umlauf. Al finalizar el final coral, hubo una explosión de ovación por parte de los dos mil asistentes, pero Beethoven no escuchaba nada. La contralto Caroline Unger tuvo que girarlo del brazo para que pudiera ver a la multitud alborotada.

Legado artístico y resiliencia vs fragilidad moderna

Beethoven, descrito como un rockstar de su tiempo, dejó un legado de entrega total, comparable al despedir de Ozzy Osbourne o a la entrega al estilo "The Wrestler". A su funeral asistieron más de veinte mil personas, un testimonio del impacto masivo de su obra y su personalidad. La comparación con artistas como Morrissey, a quienes se critica por ser "vencidos por la fatiga", resalta la diferencia entre la enfermedad grave que incapacita y el cansancio subjetivo que lleva a cancelar compromisos. La narrativa actual cuestiona si los ídolos modernos están perdiendo sus superpoderes al no poder sostener una gira, mientras que figuras históricas como Beethoven y Ozzy Osbourne se entregaron como bestias hasta el final, independientemente de sus sufrimientos físicos.