Belén Renacida: Patrimonio Universal y Voz de Esperanza

El Centro Cultural de España en México inaugura Belén Renacida, una exposición itinerante que, a través de fotografías, réplicas y maquetas, narra la historia y la reciente restauración de la Basílica de la Natividad en Cisjordania. La muestra, presentada por embajadores de España y Palestina, subraya la importancia del patrimonio cultural como herramienta de paz, diálogo y justicia, especialmente en el contexto actual de sufrimiento en Gaza.

Como un poderoso recordatorio de que el diálogo sobre el patrimonio es intrínsecamente un diálogo sobre justicia y paz , el Centro Cultura l de España en México ha abierto sus puertas a Belén Renacida. Esta trascendental exposición itinerante, que ya ha cautivado a audiencias en diversas ciudades del mundo, presenta una fascinante colección de fotografías, réplicas detalladas, planos arquitectónicos y maquetas que documentan la monumental labor de reconstrucción de la Basílica de la Natividad.

Esta emblemática edificación, erigida en el año 333 sobre la gruta que se considera el lugar de nacimiento de Jesús, se alza en la región de Cisjordania, Estado de Palestina, y representa un faro de historia, fe y resiliencia. La ceremonia inaugural contó con la distinguida presencia de Juan Duarte, embajador de España en México, y Nadia Rasheed, embajadora del Estado de Palestina, quienes estuvieron acompañados por Aníbal Gómez, director general para África, Asia Central y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Durante su intervención, el embajador español enfatizó el rol fundamental de la cultura y el patrimonio en la esfera de la cooperación internacional. Según Duarte, estos elementos constituyen una dimensión esencial para forjar lazos entre sociedades, salvaguardar la memoria colectiva, reafirmar la dignidad de los pueblos y propiciar espacios de entendimiento donde la distancia, la simplificación o el olvido a menudo prevalecen. Hizo eco de esta perspectiva al mencionar las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en Barcelona, subrayando un consenso creciente sobre la importancia de estas afirmaciones. El embajador Duarte declaró que acoger esta exposición representa para España una muestra de profundo respeto, cercanía y compromiso, así como una reafirmación de que el patrimonio cultural, en su esencia más profunda, pertenece a toda la humanidad. A través de las diversas piezas expuestas, los visitantes tendrán la oportunidad de emprender un viaje a través de la rica historia de este lugar sagrado y de ser testigos del admirable proceso de restauración que, tras más de una década, ha logrado recuperar elementos de incalculable valor y desvelar capas de memoria que habían permanecido ocultas durante siglos, ofreciendo una narrativa conmovedora de perseverancia y legado. En su turno, la embajadora Nadia Rashhed compartió un mensaje del presidente del Estado y de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. En sus palabras, la exposición ofrecía a México “un mensaje de patrimonio, fe y esperanza”, y expresó un sincero agradecimiento a las autoridades mexicanas y a la presidenta Sheinbaum por su firme solidaridad con el pueblo palestino. Abbas describió la ciudad sagrada como un símbolo de continuidad y resiliencia, no solo para Palestina sino para la humanidad entera, y recordó que de ella emanó el mensaje de esperanza y paz con el nacimiento de Jesús. El líder palestino, a través de la voz de su embajadora, afirmó que el éxito de la restauración de la Basílica de la Natividad, después de casi seis siglos, es un reflejo de su compromiso inquebrantable con la preservación de este legado, tanto religioso como humano. En un momento de gran incertidumbre global y de intenso sufrimiento para su pueblo, especialmente en la Franja de Gaza, Abbas resaltó cómo iniciativas como Belén Renacida demuestran el poder de la cultura y el patrimonio de la civilización para unir a los pueblos y fortalecer lazos. La embajadora Rasheed recalcó que Belén es un espacio universal, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Subrayó que, en el contexto de la devastación en Gaza y el recrudecimiento de las injusticias en su tierra, esta muestra adquiere una resonancia aún mayor. Parafraseando sus palabras, frente a tanto dolor, la exposición trasciende su carácter de evento cultural para convertirse en una voz moral, una voz que se niega a ser silenciada y que insta al mundo no solo a contemplar las ruinas, sino a reconocer las profundas raíces del espíritu de un pueblo. José Carlos Balaguer, director del Centro Cultural de España en México, coincidió en que defender el patrimonio es, fundamentalmente, defender el derecho de los pueblos a existir, a recordar y a narrar su propia historia. La exposición, conformada por piezas físicas y recursos multimedia, ha viajado desde su primera presentación en el Vaticano en 2019, visitando más de 20 ciudades y atrayendo a más de 280,000 visitantes. Tras su estancia en la Ciudad de México, abierta al público hasta el 18 de junio, continuará su recorrido por otras ciudades del país, llevando consigo su mensaje de historia, cultura y esperanza a un público cada vez más amplio





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