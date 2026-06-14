Belfast: el espejo de una crisis de identidad global

Los disturbios en Belfast, desencadenados por un ataque atribuido a un refugiado, reflejan un fenómeno más profundo: la tendencia humana a buscar chivos expiatorios en tiempos de incertidumbre económica y desconfianza institucional. Más allá de la crisis migratoria, la ciudad norirlandesa muestra cómo los conflictos antiguos cambian de forma pero no desaparecen, y cómo las democracias modernas, sumidas en una crisis de identidad silenciosa, pueden caer en la polarización narrated por relatos simplistas que dividen between nosotros y ellos.

Las imágenes procedentes de Belfast resultan inquietantemente familiares. Hogares en llamas. Multitudes exaltadas. Agentes de la ley conteniendo disturbios.

Ciudadanos buscando chivos expiatorios antes que razones. En Irlanda, como diría el escritor estadounidense William Faulkner, y como suele ocurrir en numerosas latitudes, el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Esta vez, la mecha que encendió la calma fue un ataque atribuido a un refugiado sudanés. Eso bastó para que algunas zonas de Irlanda del Norte ardieran.

La furia se desvió contra migrantes, extranjeros y solicitantes de asilo. Posteriormente, las plataformas digitales amplificaron rumores, simplificaron causas y distribuyeron culpables a domicilio. La interpretación superficial se difunde con rapidez. Es muy sencilla.

Se afirmará que se trata de una crisis migratoria. Que Europa padece problemas de integración. Que el crecimiento de la inmigración genera tensiones sociales. Y todo eso es verdad.

Pero también podría estar ocultando algo más alarmante. Belfast lleva más de un siglo mostrando una lección incómoda: los conflictos rara vez desaparecen; lo que hacen es mudar de apariencia. Durante décadas, la ciudad fue el icono de una grieta que parecía perenne. Católicos frente a protestantes.

Republicanos contra unionistas. Vecinos divididos por barreras físicas, psicológicas y emocionales. Generaciones completas se criaron aprendiendo a definir quiénes eran y, sobre todo, quiénes no eran. Llegaron luego los acuerdos de paz.

La modernización. La prosperidad relativa. La promesa de una sociedad reconciliada. Y, sin embargo, aquí están otra vez… El conflicto no ha retornado exactamente igual.

Ha vuelto transformado. Los antiguos antagonismos perdieron ímpetu, pero la necesidad de hallar enemigos responsables de los males no se desvaneció. La trayectoria humana tiene una curiosa inclinación a llenar vacíos. Cuando una colectividad pierde claridad sobre su identidad, suele emerger alguien presto a señalar quién amenaza aquello que antaño se suponía estable.

Por eso el debate sobre inmigración resulta insuficiente. Puede ser el detonante, pero con frecuencia no es el combustible del deterioro social. Este suele hallarse en otro lugar: ansiedad económica, incertidumbre cultural, desconfianza en las instituciones y una sensación creciente de que nadie controla el rumbo colectivo. Cuando esos componentes se acumulan, cualquier incidente puede devenir en una explosión.

Y eso es lo verdaderamente alarmante. En otras palabras, Belfast no es una anomalía europea ni mundial. Es un espejo. Cada vez más democracias transitan una crisis de identidad sorda.

Los ciudadanos escuchan permanentemente que habitan sociedades más abiertas, diversas y conectadas. Sin embargo, simultáneamente perciben que cada vez menos pertenecen a algo reconocible. La paradoja es brutal: nunca estuvimos tan comunicados y nunca habíamos parecido, ni sentido, tan distantes y fragmentados. En ese vacío prosperan los mercaderes del resentimiento.

Son figuras que captan un principio elemental: una comunidad insegura busca refugio emocional antes que soluciones racionales. Y pocas cosas cohesionan tanto como la existencia de un enemigo compartido. Da igual si ese adversario es una minoría, una élite, un extranjero, un periodista, un opositor o cualquier grupo convenientemente seleccionado para cargar con frustraciones acumuladas. La mecánica es siempre idéntica.

Cambian los nombres. Cambian losuniformes. Cambian las consignas. La necesidad política permanece.

Quizá por eso Belfast reviste tanta relevancia actualmente. No por lo que sugiere sobre Irlanda del Norte, sino por lo que revela acerca de muchas otras sociedades que prefieren considerarse inmunes. La polarización rara vez empieza con violencia. Comienza con relatos.

Con narrativas que convierten problemas complejos en culpables simples. Con discursos que transforman diferencias legítimas en amenazas existenciales. En dicotomías: estás conmigo o contra mí. Y cuando esa lógica se normaliza, el siguiente paso suele llegar más rápido de lo que cualquiera imagina.

Las sociedades no se quiebran únicamente por sus desacuerdos. También se fracturan cuando dejan de compartir una historia común sobre quiénes son. Belfast lleva más de cien años recordándolo. Pero demasiados países siguen convencidos de que esa lección fue escrita para otros.

No para ellos. No para nosotros. Y la historia tiene la desagradable costumbre de castigar precisamente a quienes creen que ya aprendieron todo lo que había que aprender de ella





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