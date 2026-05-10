Bélgica clasifica al Mundial 2026 como líder de su grupo y busca su generación dorada

Bélgica clasificó al Mundial 2026 como líder de su grupo, regresando a la Copa del Mundo y anhelando lograr su primera corona. Desde su debut en Uruguay 1930, ha participado en 15 mundiales con 51 partidos, 21 triunfos, 10 empates y 20 derrotas.

La Selección de Bélgica clasificó al Mundial 2026 como líder de su grupo y regresa con la determinación de lograr su primera y definitiva corona en la Copa del Mundo.

Su histórica participación en 15 mundiales y su historial no lo han llevado para nada, pero su generación 'dorada' anhela dejar a los europeos con una marca histórica. Bélgica, con 15 mundiales y 23 participaciones, desea revivir aquel marco de la historia de México 1970 al lograr un Cuarto Lugar. El entrenador Rudi García será su nuevo técnico tras las elecciones de Euro 2024





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