Belinda percibe el fraude económico contra ella y recibe vinculación, dice que será la canción la que la ayude a sanar

La cantante Belinda se ha visto involucrada en un fraude económico, en el que tres personas se llevaron su dinero y la han llevado a juicio. Además de su caso, se han presentado demandas por el mismo fraude de otras víctimas y diferentes personas. Belinda dice que la canción que lanzará ayudará a sanar, pero no ha querido confirmar cuánto tiempo tardará en lanzarla ni si recupera algún dinero del caso.

La cantante y actriz está pendiente de las tres personas detenidas que se llevaron su dinero, compañía de inversiones que la había defraudado a ella y cientos de personas, de la cual no había recibido pago alguno por parte de la empresa desde 2024.

Los juicios arrancan hasta julio, así que los abogados están preparando todo. Estoy contenta de que terminó el fraude, ya no se va a seguir engañando a más gente, ya si recuperamos algo o no, es lo de menos, el chiste es que se acabara con este fraude y estas personas pagaran las consecuencia





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