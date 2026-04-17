Belinda y Los Ángeles Azules estrenan 'Por ella', segundo sencillo del álbum del Mundial 2026

La cantante mexicana Belinda y el grupo de cumbia Los Ángeles Azules lanzan 'Por ella', un tema que fusiona pop y cumbia, como segundo sencillo del álbum oficial del Mundial de Fútbol FIFA 2026. La canción, producida por Tainy, rinde homenaje a la cultura mexicana en su videoclip y ya está disponible en plataformas digitales.

La reconocida artista mexicana Belinda y el icónico grupo de cumbia Los Ángeles Azules han unido sus talentos para lanzar un nuevo sencillo titulado ‘Por ella’. Este tema, que fusiona magistralmente los géneros de cumbia y pop, se ha consolidado como el segundo corte oficial del álbum que acompañará el Mundial 2026 , evento cuya ceremonia inaugural está programada para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

Belinda dio a conocer la emocionante noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, confirmando que la canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Esta colaboración marca el reencuentro de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ con los hermanos Mejía, pilares de Los Ángeles Azules, quienes anteriormente colaboraron en el exitoso sencillo ‘Amor a primera vista’ lanzado en 2020. Por su parte, la agrupación, célebre por su labor en la exportación de la cumbia mexicana a nivel global, también compartió su entusiasmo en sus redes sociales, enfatizando la potencia del género dentro del vibrante ambiente mundialista. “Aquí estamos al millón, ¡porque al cien cualquiera! Qué honor para nosotros compartir nuevamente con nuestra amiga @belindapop en esta cumbia para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresaron los legendarios músicos, quienes fundaron su agrupación en la década de 1980. El lanzamiento de ‘Por ella’ vino acompañado de su esperado videoclip oficial, una producción visual que realza la identidad cultural de México. En el video, Belinda y Los Ángeles Azules son protagonistas en locaciones emblemáticas de la Ciudad de México, como el majestuoso Monumento a la Revolución. A través de imágenes dinámicas, se rinde homenaje a símbolos arraigados de la mexicanidad, incluyendo la adrenalina de la lucha libre, la elegancia de la charrería y la devoción hacia la Virgen de Guadalupe. La letra de la canción, desde sus primeras estrofas entonadas por Belinda, “A ella todos la desean pero solo una la puede tener. Es dura la competencia pues no cualquiera se deja querer”, utiliza una metáfora poderosa que evoca la intensa rivalidad y el anhelo por obtener uno de los trofeos más codiciados en el ámbito deportivo mundial. De acuerdo con información divulgada por el sitio web oficial de la FIFA, la producción musical de ‘Por ella’ corrió a cargo del reconocido productor puertorriqueño Tainy, bajo el sello discográfico estadounidense Def Jam Recordings. Belinda compartió su perspectiva sobre la canción con la FIFA: “‘Por Ella’ combina la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo la Copa del Mundo puede brindar. México, Latinoamérica y el mundo entero se unen en esta celebración, y no podría estar más feliz de compartir una canción que fue creada con tanta pasión”. Este tema, que forma parte integral del álbum oficial del Mundial 2026, está ahora accesible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube. Su estreno coincide además con la reciente gira ‘Cumbia sin fronteras US Tour 2026’ de Los Ángeles Azules, consolidando la presencia de la cumbia mexicana en la antesala del evento futbolístico más grande del planeta. (EFE





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