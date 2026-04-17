Belinda y Los Ángeles Azules lanzan 'Por Ella', el nuevo himno cumbiero para el Mundial 2026

La estrella del pop Belinda y la legendaria agrupación de cumbia Los Ángeles Azules unen fuerzas para lanzar 'Por Ella', un tema que promete ser el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fusionando ritmos mexicanos con la emoción del fútbol global.

Con miras al magno evento deportivo que paralizará al mundo en 2026, las icónicas figuras de la música mexicana, Belinda y Los Ángeles Azules , unen sus talentos para dar vida a ' Por Ella ', un tema cumbiero que promete ser el himno no oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta colaboración, cargada del sabor inconfundible de México, busca resonar en los corazones de los aficionados de las tres naciones sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Tras el arrollador éxito de su anterior colaboración, 'Amor a primera vista', que acumuló la impresionante cifra de más de 919 millones de reproducciones en YouTube, la química entre Belinda y Los Ángeles Azules se renueva con este nuevo sencillo mundialista. Las expectativas son altas, y se anticipa que 'Por Ella' se posicione rápidamente entre las favoritas de la afición, contagiando su energía a lo largo y ancho del torneo. La producción ejecutiva de 'Por Ella' corre a cargo del multipremiado artista Tainy, ganador de múltiples premios GRAMMY, quien ha sabido fusionar magistralmente los estilos de ambos artistas. La composición de la melodía es obra de un equipo de talentosos creativos: Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda Peregrín. De esta forma, 'Por Ella' no es solo una canción, sino que se erige como un pilar fundamental dentro del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto musical de ambición sin precedentes en la historia de este prestigioso certamen. El lanzamiento de 'Por Ella' representa un ambicioso paso para llevar la esencia sonora de México al escenario global. La canción teje una delicada y vibrante fusión entre la cumbia tradicional, con el sello inconfundible de Los Ángeles Azules, y el pop contemporáneo que caracteriza a Belinda. Este matrimonio musical trasciende géneros y fronteras, creando una propuesta sonora que captura la emoción y la pasión del deporte rey. Es una cumbia que no solo anima, sino que también celebra la identidad mexicana y la proyecta a una audiencia internacional. 'Por Ella' es el segundo sencillo que se desprende del Álbum Oficial de la FIFA y ya se encuentra disponible a nivel mundial, acompañado de un videoclip oficial que complementa la narrativa de la canción. El tema ha sido cuidadosamente concebido para encapsular la mexicanidad, y su interpretación a cargo de dos de las figuras más relevantes de la música latina asegura un impacto significativo. La cumbia, un ritmo profundamente arraigado en la cultura mexicana, encuentra así su lugar de honor en la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, demostrando su universalidad y su capacidad para conectar emociones. La letra de 'Por Ella' evoca imágenes de pasión, anhelo y celebración, elementos intrínsecos al fervor futbolístico. Frases como 'Lo que daría por ella, por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella, y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos, gritar que la amo, que se escuche hasta el cielo, que ya nos la ganamos. Y que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta, como un gol al minuto noventa' pintan un cuadro sonoro de la euforia que se vive en cada partido. La canción captura la anticipación, la esperanza de la victoria y la comunión que se genera entre los aficionados, elementos que se entrelazan perfectamente con la experiencia de la Copa Mundial. El ritmo contagioso de la cumbia, sumado a las voces emotivas de Belinda y la tradición musical de Los Ángeles Azules, crea un himno que invita al baile, al canto y a la celebración colectiva, invitando a todos a unirse bajo la bandera de la pasión por el fútbol. Esta colaboración no solo enriquece la oferta musical del evento deportivo, sino que también subraya la importancia cultural de México en el panorama musical internacional y su conexión intrínseca con el deporte más popular del planeta





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