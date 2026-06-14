Beneficiarios de Pensiones convocados a inscribirse al proceso de Credencialización del Servicio Universal de Salud 2026

El Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo convocó a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente a inscribirse al proceso de Credencialización del Servicio Universal de Salud 2026. La inscripción se hará a través de los 2 mil 136 módulos de la Secretaría del Bienestar que están ubicados en toda la República Mexicana.

El Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo convocó a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente a inscribirse al proceso de Credencialización del Servicio Universal de Salud 2026.

Se trata de una estrategia federal en la que todas aquellas personas que se registren obtendrán una credencial, con la cual podrán recibir atención médica en cualquier Centro de Salud, independientemente si son parte del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Así como se creará un Expediente Médico digital, al que se podrá acceder fácilmente.

Recordemos que en un principio, la credencialización del Servicio Universal de Salud convocó únicamente a los adultos de 85 años de edad, y esta vez se invita a los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad permanente en México. Sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles





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