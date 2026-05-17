Beneficio CFE: Miles de personas podrán pagar menos en la factura del servicio de energía durante los meses de verano debido a la tarifa de verano

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que millones de personas podrán acceder a un beneficio con el que podrán pagar menos en la factura del servicio de energía. Se trata de la tarifa de verano, un esquema que temporalmente amplía los rangos de consumo subsidiados para hogares que se encuentran en zonas con altas temperaturas en distintas entidades del país. Su aplicación no es determinada por estado o municipio, sino por localidad, tomando en cuenta las condiciones climáticas registradas. El apoyo, declaró la comisión, ayuda al 42% de los usuarios totales del país, es decir, 20.8 millones de beneficiarios y es una forma de reconocer que ante calor extremo, el uso de ventiladores y otros equipos de enfriamiento pueden aumentar el consumo de energía eléctrica en los hogares.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que millones de personas podrán acceder a un beneficio con el que podrán pagar menos en la factura del servicio de energía.

Se trata de la tarifa de verano, un esquema que temporalmente amplía los rangos de consumo subsidiados para hogares que se encuentran en zonas con altas temperaturas en distintas entidades del país. Su aplicación no es determinada por estado o municipio, sino por localidad, tomando en cuenta las condiciones climáticas registradas.

El apoyo, declaró la comisión, ayuda al 42% de los usuarios totales del país, es decir, 20.8 millones de beneficiarios y es una forma de reconocer que ante calor extremo, el uso de ventiladores y otros equipos de enfriamiento pueden aumentar el consumo de energía eléctrica en los hogares





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Administración Lıder Tarifa De Verano

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