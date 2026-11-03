Benito Juárez despliega guardaparques y refuerza seguridad con Blindar BJ 360

La alcaldía Benito Juárez implementa una nueva estrategia de seguridad con guardaparques y tecnología para mantener su estatus como la zona más segura de la Ciudad de México.

El alcalde Luis Mendoza Acevedo de la alcaldía Benito Juárez anunció el despliegue inminente de un nuevo esquema de seguridad preventiva que incluye la figura de los guardaparques. Esta medida busca consolidar la percepción de seguridad en la demarcación, que según datos recientes se mantiene como la más segura de la Ciudad de México.

Estrategia de seguridad y guardaparques

La administración municipal adelantó que en un plazo aproximado de un mes o mes y medio se desplegarán elementos policiales denominados guardaparques. Estos agentes patrullarán las veinticuatro horas del día todos los parques de la demarcación, equipados con vehículos todo terreno como cuatrimotos y unidades ATV. El objetivo es aumentar la penetración policial y facilitar el contacto directo con los vecinos, permitiendo actividades nocturnas como pasear perros o hacer ejercicio sin riesgos.

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Mendoza Acevedo enfatizó que esta acción atiende puntos de convergencia comunitaria, aprovechando que los habitantes utilizan espacios públicos a altas horas de la noche. La estrategia abarca también aspectos urbanos como la iluminación adecuada y la poda de árboles para eliminar puntos ciegos, sumado a la cercanía física con la población.

Resultados ENSU y Blindar BJ 360

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, la demarcación ocupa el segundo lugar nacional en percepción de seguridad y el primer puesto en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Este posicionamiento responde al trabajo constante y a una inversión anual de aproximadamente trescientos millones de pesos a través del programa Blindar BJ 360.

El edil señaló que mantener estos estándares implica una estrategia sólida que combina cámaras de seguridad, microcuadrantes y prevención del delito desde el diseño urbano. Afirmó que no basta con llegar a estos niveles de tranquilidad, sino que es crucial sostenerlos mediante una infraestructura tecnológica y operativa robusta.

Videovigilancia C5 y proyectos turísticos

En materia de monitoreo, la alcaldía coordina continuamente con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Esta colaboración ha permitido optimizar el funcionamiento de las cámaras del Centro de Control, Monitoreo, Vigilancia y Spots (C5), integrándolas con la infraestructura de Blindar BJ 360 para mantener baja la incidencia delictiva.

Paralelamente, el clima de tranquilidad permite impulsar proyectos como El Panadero, un tranvía gratuito iniciado este mes. Este servicio busca fomentar el turismo y la gastronomía local, mientras la remodelación de parques emblemáticos fortalece el tejido social y garantiza espacios públicos seguros y bien iluminados.