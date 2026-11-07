Benjamín Galdames agrede verbalmente a Raymundo Fulgencio en estadio de Juárez

Galdames ofende a Fulgencio tras derrota del Atlético de San Luis en Apertura 2026. El equipo queda eliminado de la Liguilla mexicana con 19 puntos.

El delantero chileno Benjamín Galdames protagonizó un incidente grave durante la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Tras la derrota del Atlético de San Luis ante el Club Juárez en el Estadio Libertad Financiera, Galdames mantuvo una confrontación verbal agresiva contra el defensa mexicano Raymundo Fulgencio en el túnel de vestuarios.

Conflicto verbal en el túnel de vestuarios

Los hechos ocurrieron inmediatamente después del silbato final del partido en el Estadio Libertad Financiera. Las cámaras captaron a Benjamín Galdames gritándole al pie de la letra a Raymundo Fulgencio con un lenguaje altamente ofensivo y discriminatorio. Galdames le dijo: Metete con los hombres maric..., poco hombre, eres un maric... Con los hombres metete burro, estupi... Con los hombres metete, no con las mujeres. El delantero intentó buscar a Fulgencio en varias ocasiones antes de la agresión.

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Una persona del staff técnico del Club Juárez intervino para separar a los involucrados y evitar que la disputa física escalara aún más en las instalaciones del estadio. La actuación de Galdames sorprendió a la afición presente y generó una inmediata repercusión en las redes sociales y entre los seguidores de ambos equipos. El incidente mancha lo que podría haber sido una buena actuación individual del delantero chileno durante el encuentro.

Eliminación matemática del Atlético de San Luis

El contexto de la pelea se enmarca en una situación deportiva desfavorable para el Atlético de San Luis. El equipo potosino sufrió una dura derrota a manos de Juárez en esta jornada crucial del certamen. Sumando todos los resultados obtenidos hasta este momento en la campaña, los de San Luis se van despidiendo oficialmente del torneo.

Matemáticamente, el Atlético de San Luis está eliminado de la posibilidad de clasificarse a la Liguilla del futbol mexicano. Los potosinos se encuentran actualmente en la decimotercera posición de la tabla general acumulando tan solo 19 puntos. La distancia con la zona de clasificación es inalcanzable para esta edición del torneo nacional.

Estadísticas y panorama hacia el Clausura 2027

La situación estadística confirma el fin de las aspiraciones de los potosinos en este Apertura 2026. El equipo ya solo tiene tres unidades en disputa en las fechas restantes. Para complicar más la situación, el octavo puesto, que otorga la última plaza directa a la fase final, puede llegar a los 25 unidades en esta penúltima fecha, dejando a San Luis muy lejos de los objetivos.

En la última fecha, el Atlético de San Luis se medirá a otro equipo que ya no tiene posibilidades reales de entrar en la liguilla, el Puebla. El compromiso de la Jornada 17 se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Este enfrentamiento será meramente de trámite para ambas instituciones, que ya tienen la mirada puesta en el Clausura 2027 DCO y en la reestructuración de sus plantillas para el próximo certamen invernal.