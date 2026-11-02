Bernabéu Skywalk abre paseo temático de Cirque du Soleil en el estadio

El estadio Santiago Bernabéu en Madrid inaugura el Skywalk de Cirque du Soleil, un recorrido de 60 metros con panorámicas y atracciones steampunk, disponible del 13 de noviembre al 10 de enero de 2027.

El estadio Santiago Bernabéu de Madrid presenta el Bernabéu Skywalk, un recorrido temático de Cirque du Soleil que combina vistas panorámicas y una experiencia artística steampunk. El proyecto, lanzado en colaboración con Fever, ofrece a los visitantes un paseo de 60 metros de altura a través de seis espacios ambientados y culmina en un Sky Bar transformado en una estación de tren de espectáculo en vivo.

Detalles del recorrido y formato del espectáculo

El Skywalk se ubica en el piso 10 del estadio y muestra la ciudad desde tres pasarelas orientadas al sur y al oeste. El recorrido tiene una duración aproximada de 30 a 45 minutos y combina interacciones con personajes metálicos y mecánicos inspirados en el mundo de KURIOS, el show de Cirque du Soleil que se presentará en Madrid en la Gran Carpa de Puerta del Ángel.

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La experiencia incluye seis zonas temáticas, cada una inmersa en la estética steampunk de la obra. Los visitantes podrán interactuar con los personajes y acceder a pantallas interactivas mientras disfrutan de la exposición del diseño steampunk que define el universo de KURIOS.

Fechas de apertura y horarios de atención

El Bernabéu Skywalk estará abierto exclusivamente entre el viernes 13 de noviembre de este año y el domingo 10 de enero de 2027. Durante estos seis meses, el recorrido operativo se ajusta a los siguientes horarios: de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.; los fines de semana, de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.

Los visitantes que deseen experimentar el espectáculo de Cirque du Soleil en la Gran Carpa de Puerta del Ángel también podrán adquirir entradas para el Bernabéu Skywalk, garantizando una visión completa de la fusión entre deporte y entretenimiento.

Precios y reservas

El precio de entrada varía según el día y la hora, empezando en 27 euros para mayores de 14 años y en 20 euros para niños de 4 a 13 años. Estas tarifas incluyen acceso completo al recorrido temático y a las actuaciones en vivo dentro del Sky Bar.

Para obtener boletos y más información, los interesados pueden visitar el sitio oficial bernabeuskybycirquedusoleil.com, donde se explica el proceso de reserva y se ofrecen paquetes especiales durante eventos especiales y fechas importantes.

Impacto y futuro del Bernabéu Skywalk

Con la apertura del Skywalk, el Estadio Santiago Bernabéu consolida su posición como una de las principales atracciones de ocio en Madrid, complementando su oferta deportiva con experiencias culturales únicas. La iniciativa busca atraer tanto a aficionados al fútbol como a grandes públicos curiosos por el espectáculo y la modernidad del entorno.

Una vez finaliza la temporada de apertura en enero de 2027, la administración del estadio evaluará la extensión de la disponibilidad del Skywalk y la posibilidad de incorporar nuevas atracciones en el futuro cercano, manteniendo el compromiso con la innovación y la expansión del ocio en la ciudad.