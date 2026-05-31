Berserk: El legado de Miura continúa con el capítulo 384 en junio de 2026

El manga Berserk, creado por Kentaro Miura, sigue adelante bajo la dirección de Kouji Mori. El capítulo 384 se publicará el 12 de junio de 2026, tras un largo proceso creativo basado en las notas del autor. En la historia, Guts enfrenta una crisis personal y es encarcelado en una prisión mística en el Imperio Kushan. Los fans esperan con ansias este nuevo lanzamiento.

El manga Berserk , obra maestra del fallecido Kentaro Miura , continúa su legado bajo la supervisión de Kouji Mori , amigo y colaborador cercano del autor. Mori ha asumido la responsabilidad de dar forma a la historia de Guts , el Guerrero Negro, basándose en las ideas y notas que Miura dejó como testamento creativo.

Este proceso ha sido lento y meticuloso, ya que el equipo se esfuerza por respetar la visión original de Miura en cada viñeta. Tras ocho meses de espera, los fans podrán disfrutar del capítulo 384 el 12 de junio de 2026, una fecha que promete continuar la épica saga. La trama actual de Berserk se encuentra en uno de sus momentos más críticos.

Guts, marcado por el sacrificio, ha sido testigo del secuestro de Casca a manos de Griffith, su némesis y líder de la Mano de Dios. Este evento ha sumido a Guts en una profunda depresión, dejándolo vulnerable y sin deseos de vivir. En busca de refugio, él y sus compañeros llegan al Imperio Kushan, una nación exótica y misteriosa.

Sin embargo, las autoridades locales descubren la Marca del Sacrificio en su cuello, interpretándola como un vínculo con fuerzas sobrenaturales. Temiendo que Guts sea una amenaza para el imperio, es confinado en una prisión mística de la que, según las leyendas, nadie ha regresado con vida. Este nuevo desafío pone a prueba la resiliencia de Guts, quien deberá encontrar la fuerza para superar la adversidad.

El legado de Miura vive a través de cada página, y los seguidores de Berserk esperan con ansias el desenlace de esta historia de venganza, amistad y redención. Kouji Mori ha declarado que el ritmo de publicación será más pausado para garantizar la calidad y fidelidad a los planes originales. Mientras tanto, el manga sigue explorando temas oscuros como la lucha contra el destino, la naturaleza del mal y la esperanza en medio de la desesperación.

La comunidad del manga y el anime celebra cada nuevo capítulo como un tributo al genio de Miura, y aguarda con expectación el capítulo 384, que promete avanzar en la intrincada trama de Guts y su búsqueda de venganza contra Griffith. La prisión mística en Kushan podría ser el escenario de revelaciones impactantes y giros inesperados, manteniendo viva la esencia de la obra que ha cautivado a millones





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