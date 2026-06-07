Besarse en el coche puede costar hasta 200 euros de multa según la DGT

La Dirección General de Tráfico advierte que besar a la pareja mientras se conduce constituye una infracción por distracción y alteración de la posición correcta al volante, sancionable con hasta 200 euros.

En el ámbito de la seguridad vial , surge un tema que combina el romanticismo con las estrictas normativas de tráfico. Besar a la pareja mientras se conduce, aunque sea un gesto de afecto, puede implicar riesgos significativos y consecuencias legales.

Las autoridades de tráfico, como la DGT en España, consideran que cualquier acción que distraiga al conductor o modifique su posición adecuada al volante es una infracción susceptible de sanción. El reglamento general de circulación establece que el conductor debe mantener su libertad de movimientos, el campo de visión necesario y la posición correcta para garantizar su seguridad, la de los ocupantes y la de otros usuarios de la vía.

Este principio se extiende incluso cuando el vehículo está detenido, por ejemplo, en un semáforo. Un beso, por breve que sea, puede hacer que el conductor pierda esa posición adecuada para reanudar la marcha de forma segura o que desvíe su atención de la carretera. La normativa subraya que el conductor debe cuidar mantener la posición correcta, y que los pasajeros también deben hacerlo.

Por tanto, si un agente de tráfico observa que el acto de besar a la pareja impide reanudar la marcha con celeridad, distrae al conductor o altera la postura adecuada, puede imponer una multa basándose en el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación. La sanción económica puede alcanzar los 200 euros.

Para evitar estos riesgos y multas, lo más recomendable es detener el vehículo por completo en un lugar habilitado para ello, como un área de descanso, antes de mostrar afecto. Así se respetan las normas de tráfico y se preserva la seguridad de todos





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