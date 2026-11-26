El partido de Europa League entre Besiktas y Hapoel Be'er Sheva se detuvo por disturbios en Batumi. La policía georgiana usó gas pimienta contra aficionados turcos. Besiktas ganó 2-1.

El club turco Besiktas enfrentó una seria crisis institucional y de seguridad durante su encuentro de la Europa League contra el Hapoel Be'Er Sheva en el estadio Batumi de Georgia. La disputa, que terminó con una victoria visitante por 2-1, fue interrumpida abruptamente a los 26 minutos de juego debido a una violenta batalla campal entre aficionados en las gradas. Este incidente provocó la intervención directa de las fuerzas de seguridad locales y generó una condena firme por parte de las autoridades deportivas turcas.

Interrupción del Juego y Uso de Gas Pimienta

La acción oficial fue detenida cuando el árbitro percibió el grave deterioro del orden público, marcado por el despliegue de una pancarta y una bandera en apoyo a Palestina por parte de la hinchada turca. Tras la detención, con el marcador en cero, la policía georgiana recurrió al uso de gas pimienta para dispersar a los seguidores del Besiktas. La cadena turca Haberturk confirmó estos hechos, detallando que la agresión policial fue el detonante que obligó a la pausa, generando una tensión significativa antes de que el partido pudiera reanudarse.

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Condena del Besiktas por Fuerza Desproporcionada

Inmediatamente después del encuentro, la directiva del Besiktas emitió un comunicado oficial donde acusó a las fuerzas de seguridad de Georgia de emplear una fuerza desproporcionada contra sus aficionados. El club manifestó su condena enérgica a dichos actos y expresó sus mejores deseos de pronta recuperación para todos los hinchas afectados por los incidentes. Esta postura oficial refleja la gravedad con la que la institución valora la protección de su afición frente a lo que consideran un trato injusto por parte de las autoridades del país anfitrión.

Respuesta de la Federación Turca de Fútbol

La institución rectora del fútbol en Turquía, la Federación Turca de Fútbol, no se quedó atrás y utilizó la plataforma X para criticar abiertamente el comportamiento de las autoridades locales. La federación calificó el trato a los seguidores del Besiktas como inaceptable y señaló que el evento estuvo marcado por elementos de discriminación. Como consecuencia de esta postura, la federación indicó que presionaría activamente para que se abriera una investigación formal sobre los eventos ocurridos, buscando responsabilidad institucional.

Tensión Previa y Resultado Final en Batumi

Las tensiones geopolíticas y deportivas ya se habían manifestado antes de que sonara el silbido inicial, cuando los jugadores del Besiktas se negaron a estrechar la mano de sus homólogos del Hapoel. Esta negativa inicial estableció un tono de hostilidad que persistió durante el desarrollo del partido. A pesar de los disturbios y la intervención policial, el partido se reanudó tras la interrupción y el Besiktas logró imponerse con un marcador final de 2-1, cerrando un capítulo que trasciende lo estrictamente deportivo.