Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul, detenido por presunto lavado de dinero y desvío de recursos

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, exlíder de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo de fútbol, fue arrestado en la Ciudad de México tras una investigación que señala irregularidades financieras y posible lavado de dinero.

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido popularmente como "Billy" Álvarez, fue una figura central tanto en la industria cementera como en el fútbol mexicano. Nacido el 8 de septiembre de 1945 en Jassa, Hidalgo, cursó la carrera de Administración de Empresas en la Universidad La Salle y, desde muy joven, se vinculó a la Cooperativa La Cruz Azul S.C.

L., la entidad que agrupa a los trabajadores de la cementera Cruz Azul. Su padre había sido director general de la cooperativa desde 1953, lo que facilitó su ingreso a la administración de la empresa familiar.

El 1 de julio de 1988, la Asamblea de la Cooperativa lo designó como director general, y a partir de ese momento comenzó una larga trayectoria de liderazgo que se extendió hasta el año 2020, cuando dejó su puesto tanto en la cooperativa como en la directiva del club de fútbol Cruz Azul





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cruz Azul Billy Álvarez Lavado De Dinero Cooperativa Cementera Fraude

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muere Guillermo 'Billy' Álvarez, Ex presidente de la Cooperativa Cruz AzulEl empresario se encontraba recluido en el penal federal del Altiplano en el Estado de México

Read more »

Reportan muerte de Guillermo 'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz AzulEl ex presidente del Cruz Azul estaba hospitalizado por complicaciones respiratorias

Read more »

Muere a los 80 años Billy Álvarez, exdirector general de la Cooperativa Cruz AzulFue una de las figuras más influyentes en la historia reciente del equipo celeste

Read more »

Fallece Guillermo Billy Álvarez, expresidente del Cruz AzulGuillermo Álvarez, expresidente del Cruz Azul y exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, falleció a los 80 años por complicaciones respiratorias. Su gestión estuvo marcada por escándalos de lavado de dinero y desvío de recursos, que llevaron a su arresto.

Read more »