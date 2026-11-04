Binance muestra estabilización tras hackeo de 6,300 millones de dólares

Binance confirma que los depósitos superaron a los retiros el martes, una señal clave de recuperación tras el robo histórico de 6,300 millones de dólares y la reapertura gradual de servicios.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance registró un cambio significativo en sus flujos de capital este martes, cuando los depósitos por hora superaron a los retiros. Este movimiento marca la primera evidencia tangible de estabilización operativa para la empresa después de sufrir un masivo hackeo valorado en 6,300 millones de dólares ocurrido la semana pasada.

Reversión de flujos indica menor presión de retiro

Binance Latinoamérica publicó en la red social X que, específicamente a las 03:00 horas del Tiempo Universal Coordinado de este martes, el volumen de recursos ingresados por los usuarios ya era mayor que el de los fondos salientes. La compañía interpretó esta inversión de tendencias como un indicador directo de mejora en la actividad general de su base de usuarios y como una reducción sustancial en la presión inmediata para retirar activos digitales de la plataforma.

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A pesar de esta señal positiva, las publicaciones oficiales no detallaron las cifras exactas ni los montos netos acumulados durante ese periodo crítico. Los analistas advierten que, aunque representa un dato inicial de recuperación, no basta para confirmar que la confianza de los clientes haya regresado de manera sostenida o permanente tras el ataque cibernético sin precedentes.

Ritual de reapertura escalonada en redes Ethereum y Solana

Este ajuste en los flujos coincidió con la fase activa de la reapertura gradual de los servicios de retiro en las redes blockchain Ethereum y Solana. Binance había iniciado oficialmente este proceso de recuperación el pasado 1 de noviembre, permitiendo la retirada de activos seleccionados solo después de completar rigurosos controles de seguridad internos. El procedimiento se ejecutó de forma escalonada para garantizar la integridad del sistema antes de abrirlo completamente al público.

El cronograma de restauración avanzó rápidamente una vez aprobadas las medidas de seguridad. A las 04:08 horas del 3 de noviembre, la plataforma anunció mediante X la habilitación oficial de retiros en la red Ethereum para diversos criptoactivos. Tres horas después de esa confirmación, Binance amplió la lista de activos permitidos para operar dentro de la infraestructura de la red Solana, expandiendo así las opciones disponibles para los usuarios recuperando acceso a sus fondos.

Investigación vincula ataque a grupos de Corea del Norte

El incidente catastrófico tuvo lugar el jueves de la semana pasada, resultando en la sustracción masiva de fondos que los atacantes comenzaron a dispersar inmediatamente entre múltiples billeteras electrónicas y distintas redes blockchain. Las autoridades y expertos en seguridad digital han identificado patrones sospechosos en estas transacciones. Parte de los recursos robados llegó a direcciones digitales que habían sido utilizadas previamente en otros ataques cibernéticos conocidos.

Esta conexión técnica ha permitido a los investigadores establecer vínculos preliminares sólidos con grupos crimáticos vinculados a Corea del Norte. La identificación de estas direcciones sirve como pista crucial para rastrear el dinero lavado y entender la estructura organizativa detrás del robo más grande en la historia de las finanzas descentralizadas, mientras la plataforma continúa monitoreando la estabilidad de su ecosistema.