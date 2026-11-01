Binance reanuda retiros de criptomonedas tras robo de 6300 millones de dólares

Binance reanuda retiros de bitcóin y ether tras asegurar los fondos robados por hackers norcoreanos. La plataforma cubre el 95% del robo histórico de criptomonedas.

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ha confirmado el domingo la reanudación de los retiros de activos digitales tras un masivo ataque cibernético. La empresa indicó que los usuarios pueden recuperar sus fondos en bitcóin y ether, mientras que el resto de los retiros se procesarán por fases. Este movimiento busca tranquilizar a la base de usuarios tras un incidente que involucra a 6300 millones de dólares, una cifra que podría representar el mayor atraco financiero de la historia.

Recuperación parcial de criptomonedas robadas

Los retiros de bitcóin se reactivaron poco después de las 06:00 GMT, seguidos por la habilitación de ether, BNB y criptomonedas estables como USDT y USDC. La primera fase abarca 15 criptoactivos, incluyendo XRP y dogecoin. La plataforma afirmó haber cubierto aproximadamente 6000 millones de dólares mediante la compra de tokens de sustitución utilizando fondos propios. Este paso crítico permite que la mayoría de los clientes recuperen su liquidez rápidamente.

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El cinco por ciento restante de los tokens robados corresponde a activos menos líquidos. Binance explicó que la obtención de estas cantidades específicas podría llevar más tiempo a causa de las limitaciones del mercado. La empresa ha asumido internamente una reserva de 6340 millones de dólares para cubrir las pérdidas, garantizando que los usuarios no sufran daños económicos directos. Esta medida refleja el compromiso de la plataforma con la seguridad y la estabilidad de sus usuarios.

Atribución del ataque a agentes norcoreanos

El FBI publicó el sábado un informe detallado que atribuye la responsabilidad del ataque a una unidad norcoreana patrocinada por el Estado conocida como TraderTraitor. Los agentes observaron a miembros de este grupo convirtiendo los activos robados en ether. Se espera que se produzca un mayor blanqueo de activos mediante el uso de tecnología relacionada con la cadena de bloques. Corea del Norte ha negado históricamente cualquier vínculo con estas operaciones de espionaje y robo financiero.

La mayoría del robo se ejecutó en unos 20 minutos durante la noche del jueves. Analistas de empresas como TRM Labs y Chainalysis destacaron similitudes con anteriores ataques a gran escala atribuidos a este país. En el año pasado, los atacantes robaron criptomonedas por valor de 2900 millones de dólares en casi 150 ataques distintos. Este incidente se suma a una serie creciente de vulnerabilidades en el sector de los activos digitales globales.

Fondos de reserva y reacciones políticas

El dinero empleado para la compensación procedió del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), dotado con 1000 millones de dólares. La codirectora ejecutiva Yi He declaró que se utilizaría el 50% de este fondo, comprometiéndose a reponerlo para alcanzar la cifra original. Richard Teng, el otro codirector, describió la brecha como un ataque complejo que utilizó un portátil comprometido y software malicioso para borrar pruebas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó el sábado que aún no hay certeza absoluta sobre la implicación norcoreana, aunque afirmó que se hablaría con el país si se confirma. Por su parte, la empresa ha localizado 3000 millones de dólares congelados mediante la colaboración con socios del sector. Binance cuenta con 335 millones de usuarios registrados y tenía 162800 millones de dólares en activos bajo custodia según su informe de 2025, lo que resalta la magnitud de la crisis manejada.